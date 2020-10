Após vídeo se ‘gabando’ por pescar 178 peixes, infrator é localizado e multado em MS

Havia quatro pessoas no vídeo, os outros infratores ainda serão localizados

Pescadores contaram os peixes no vídeo ©REPRODUÇÃO

Depois de postar um vídeo se gabando da prática da pesca predatória e 178 peixes, um infrator foi localizado e multado em Iguatemi, a 466 km de Campo Grande. O vídeo mostrava um grupo de quatro amigos, sendo que os outros infratores ainda serão localizados.





Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo receberam vídeo e fotos postados nas redes sociais, por usuários praticando crime de pesca predatória ocorrido no começo deste mês. Eram quatro pessoas que estavam à margem do rio Iguatemi nas proximidades de uma embarcação e detalhavam no vídeo que tinham capturado 178 peixes de várias espécies e os contavam no vídeo.





A PMA identificou e localizou o endereço de um dos infratores, de 37 anos, residente em Iguatemi, o qual nas imagens se vangloriava de saber o local certo de captura, e foi à residência do acusado. A esposa dele afirmou que o homem estaria no Paraguai, na cidade vizinha de Salto Del Guayra e informou que ele não era pescador profissional.





Dessa forma, para verificação do ato de pesca predatória, a PMA considerou a cota de um exemplar de peixe capturado para cada pescador, portanto, acima da cota permitida. Em resumo, os quatro pescadores poderiam ter matado apenas um espécime de pesca do cada um.





Diante dos fatos, foi confeccionado um auto de infração, contra o infrator, sendo arbitrada multa de R$ 700. Os outros pescadores serão localizados e autuados também no mesmo valor. Os autuados responderão também por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados pelo crime ambiental poderão pegar pena de um a três anos de detenção.





Fonte: Midiamax

Por: Mylena Rocha (com informações da PMA)





