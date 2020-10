PANDEMIA| MS registra mais 7 mortes e chega a 77 mil casos de Covid-19

Entre os registros estão 5 mulheres e 2 homens, a maioria de Campo Grande.

Mato Grosso do Sul registrou mais 7 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, e com isso, o estado chegou a 1.486 óbitos pela doença, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado neste sábado (17).





Entre os registros estão 5 mulheres e 2 homens, a maioria de Campo Grande.





O boletim também mostra mais 464 novos casos confirmados. As cidades com mais registros são Campo Grande (+170), Dourados (+63), Três Lagoas (+34) e Corumbá (+24). O total de casos chegou a 77.011.





353 pacientes estão internados por conta da doença. A taxa de ocupação de leitos nas macrorregiões segue estável em relação ao boletim anterior. Campo Grande (70%), Dourados (58%), Três Lagoas (42%) e Corumbá (63%).