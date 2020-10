DOURADOS| Barbosinha contará com apoio da ministra Tereza Cristina e "portas abertas" em Brasília para administrar o Município

Ministra diz que ele é o mais preparado e tem credibilidade para ser prefeito de Dourados

O Candidato a prefeito de Dourados Barbosinha (coligação DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/ Patriota/Avante/PSB), recebeu neste sábado, mais uma vez, a garantia de abertura das portas do Governo Federal para colocar em prática suas propostas para o município a partir de janeiro.





Desta vez o encontro foi com a ministra de Agricultura Tereza Cristina (DEM-MS) e ela reafirmou sua parceira no projeto de Barbosinha para Dourados, destacando que ele é o mais preparado. “Tem credibilidade, é um gestor nato e demonstrou isso por onde passou”, disse a ministra, se referindo a sua gestão como prefeito de Angélica, presidência da Sanesul e Secretaria de Justiça do Estado.





Tereza Cristina falou ainda da importância de sua eleição como prefeito de Dourados, principalmente porque ela poderá contar com um aliado para ampliar as ações de sua pasta no governo federal, para todo o município. “Temos certeza que com Barbosinha na prefeitura, Dourados terá um grande avanço no setor produtivo”, destacou a ministra, ressaltando que o partido está empenhado por acreditar que ele é o melhor quadro pra Dourados.





Entre os assuntos discutidos no encontro está o incentivo ao pequeno produtor, para utilização de sua produção na merenda escolar, uma das propostas do candidato. Barbosinha garante que irá atuar firmemente para fortalecer a agricultura familiar, adotando políticas de promoção da comercialização dos produtos. A valorização das feiras livres nos bairros, treinamento e capacitação dos feirantes e produtores, também é parte de seu projeto.





Além desses, Barbosinha ainda vai criar mecanismos para diversificar e fortalecer a produção agropecuária, abrindo frentes de trabalho para gerar empregos e renda no campo. Ele quer também promover a difusão do conhecimento e da tecnologia para aumentar a produtividade e a competitividade das cadeias produtivas agropecuárias.





Tendo a parceria como uma forma de melhor administrar a cidade, irá buscar parceiros nas instituições de ensino e pesquisa para disseminar novas técnicas e novos conhecimentos, permitindo o aumento e essa diversificação da produção com a agregação de valor aos produtos agropecuários.









Por: Luciana Bomfim