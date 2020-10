Com exposição de obras arte e música, Hospital Cassems Campo Grande inaugura projeto ‘Flores em forma de arte’, de Luís Pedro Scalise

A exposição inédita traz cerca de 90 obras de arte para colorir a unidade hospitalar

Na manhã da última segunda-feira (12), o Hospital Cassems Campo Grande realizou a abertura da exposição “Flores em forma de arte”, com obras inéditas do artista Luís Pedro Scalise, como parte das comemorações pelos 4 anos da unidade hospitalar. As 90 telas, feitas especialmente para o hospital, serão espalhadas entre os leitos de internação, corredores e recepções. A proposta da exposição de arte surgiu ao considerar que, neste momento, devido ao cenário de pandemia da Covid-19 e as medidas de biossegurança recomendadas, não é possível entregar flores aos pacientes internados. Então, as telas com flores retratadas em tinta trazem boas sensações para os beneficiários.





Para Luís Pedro Scalise, artista plástico, as obras coloridas com flores pintadas são uma forma de levar alegria para os pacientes do Hospital Cassems Campo Grande. “Com os quadros, trazemos mais arte, mais cultura, mais cor para as pessoas que estão aqui, fazendo os seus tratamentos. As obras vão entrar nos quartos, não somente nas circulações ou ambientes de confraternização”.





A coordenadora de Psicologia da Cassems, Claudia Szukala, explica que a expressão artística pode ser terapêutica para a pessoa que está internada. “A produção de arte pode ser uma forma de organizarmos o nosso caos interno. Então, ter arte no hospital faz com que sintamos acolhidos”.





De acordo com Alessandro Depieri, diretor administrativo do Hospital Cassems Campo Grande, o projeto contribui para a humanização no atendimento. “Esse é um projeto muito bonito, com o objetivo de levar a cultura sul-mato-grossense aos nossos beneficiários, mesmo durante a sua permanência no hospital. É um projeto que só tem a trazer alento cultural aos nossos pacientes”.





O presidente do Conselho Fiscal, Lucilio Souza Nobre, salienta que a exposição artística é importante não apenas para os beneficiários atendidos na unidade hospitalar, mas também para os colaboradores. “Cada vez mais, a Cassems sempre inova, trazendo o melhor para os seus pacientes. Esses quadros trazem cor, alegria e imaginação”.





Ricardo Ayache, presidente da Cassems, afirma que é uma honra receber as obras de um artista internacionalmente conhecido, como Luís Pedro Scalise, para ilustrar as paredes do hospital. “São quadros que trazem vida, alegria, força para os nossos pacientes superarem o momento que estão vivendo em relação a sua saúde”.





ASSECOM





