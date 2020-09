Segunda-feira será sem chuva e de muito calor com máxima de 42ºC

O sol brilha forte na Capital com máxima de 38ºC e umidade relativa do ar entre 45% e 15%





O dia amanheceu com céu claro e com temperatura amena em Campo Grande, mas os termômetros sobem no decorrer do dia em Mato Grosso do Sul. A terça-feira de feriado será de muito calor no Estado com máxima de 41ºC e com umidade relativa do ar baixa. Não há previsão de chuva para MS.





O sol brilha forte na Capital com máxima de 38ºC e umidade relativa do ar entre 45% e 15%. Em Bela Vista, a máxima será de 34ºC, em Porto Murtinho 36ºC, em Naviraí, Miranda, Selvíria, Paranaíba, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul 38ºC, em São Gabriel do Oeste e Dourados 39ºC, em Sonora e Sidrolândia 40ºC, em Corumbá e Coxim 41ºC, em Aquidauana 42ºC.





Os próximos dias serão quentes com grande amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima no mesmo dia). A umidade relativa do ar será baixa no período da tarde com picos abaixo de 20%, situação considerado estado de emergência. A OMS (Organização Mundial de Saúde) o ideal para a saúde humana é índice de 60%. A chuva deve dar o ar da graça do Estado somente a partir do dia 16 de deste mês. Com informação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos).





