Família de MS morre após carreta cair em barranco no Paraná

Mãe e filha morreram; pai foi socorrido em estado grave

Mãe e filha morreram no local ©BPMOA Mãe e filha, moradoras de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, morreram neste sábado (05), após uma carreta ficar sem freios e cair em um barranco. O acidente ocorreu na região dos Campos Gerais, estado do Paraná. O nome das vítimas não foi divulgado.





Segundo o Batalhão Militar de Operações Aérea, as vítimas estavam em uma carreta que transportava madeira com destino ao leste do estado do Paraná, quando em uma região de serra, a carreta teria perdido os freios. O veículo saiu do controle, atingindo alta velocidade e caindo em um barranco.





Conforme divulgado pelo JP News, o motorista da carreta ficou preso nas ferragens e depois de um árduo trabalho dos bombeiros, foi socorrido com vida levado de helicóptero para o Hospital de Ponta Grossa. A esposa e a filha morreram no local. Os corpos foram transladados para Três Lagoas.









Fonte: Midiamax Por: Dayene Paz