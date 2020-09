HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04





O sextil entre Lua e Netuno promete energias positivas para cuidar de tarefas que dependem de algum isolamento, especialmente se elas tiverem relação estreita com dinheiro. Além disso, sua vida financeira também estará protegida neste início de semana: as finanças estão em alta e você pode descobrir novas maneiras de engordar seu bolso. Mas o dinheiro não cai do céu e o trígono entre Sol e Lua indica que boa parte do seu lucro deve vir diretamente do seu esforço. Quanto mais você se empenhar no serviço, maior será a chance de ver o seu talento reconhecido pela chefia! Já na vida amorosa, a Lua tende a destacar o excesso de apego à pessoa amada, o que pode colocar em risco a convivência com o mozão. A paquera talvez não dê o resultado que você estava querendo.





Touro - 21/04 a 20/05





Com a Lua em seu signo, em harmonia com Urano e Sol, você conta com mais ânimo para cuidar de alguns interesses pessoais. É um bom momento para explorar as qualidades do seu signo como determinação, paciência e responsabilidade -- elas estarão em evidência nesta segunda! O sextil entre Lua e Netuno estimula seu lado sonhador e pode ser a inspiração que faltava para você dar alguns passos mais audaciosos, inclusive na carreira. O desejo de sair da rotina e tentar algo diferente, ou mesmo mudar de ares e fazer uma viagem, recebe o estímulo do trígono entre Lua e Júpiter -- se não for possível colocar os pés na estrada, porém, aposte na criatividade para conhecer lugares novos virtualmente. O Sol, em trígono com a Lua, destaca seu poder de sedução na conquista. Com bom humor e dedicação, além de uma boa dose de romantismo, será possível melhorar a convivência com o par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A Lua segue o baile em seu inferno astral e pede mais cautela e cuidado na hora de cuidar dos assuntos do dia a dia. Em conjunção com Urano, forma uma aspecto favorável para você se concentrar em assuntos que exigem discrição, inclusive no trabalho. Sua intuição estará mais afiada e há chance de descobrir quem realmente merece sua confiança, seja na vida profissional ou em casa. Agir nos bastidores pode ser mais produtivo neste início de semana: concentre-se no serviço que pode ser feito a sós e tudo deve correr muito bem. Lembranças do passado podem vir à tona e despertar o seu lado sentimental -- mas mantenha segredos antigos bem escondidos, valeu? Quem gosta de desenterrar passado é arqueólogo, certo? No finalzinho da tarde, a Lua forma um trígono com Júpiter e favorece o início de um caso escondido. Se tem compromisso, há chance de realizar uma fantasia sexual com pessoa amada, mas somente se houver confiança um no outro. Credo, que delícia! Inclusive, gostaria de sugerir a borboleta paraguaia. Já tentaram?





Câncer - 21/06 a 21/07





O diálogo com os colegas que têm os mesmos objetivos que você conta com as boas energias do trígono entre Sol e Lua -- trocar ideias e ouvir o que os outros têm a dizer são atitudes que ajudam a unir esforços. Por outro lado, o desejo de tentar algo diferente e fora da caixa tende a crescer com a conjunção entre Lua e Urano em Touro. Se precisar de ajuda ou conselhos, procure os amigos para extravasar - uma reunião virtual, inclusive, pode ser uma maneira alternativa de levantar o astral desta segunda. No amor, valorizar o que você e sua cara-metade têm em comum será mais fácil graças ao trígono entre Lua e Júpiter. Agora, se sonha com um novo mozão, saiba que a turma pode dar uma mãozinha apresentando gente nova e que também está em busca de romance.





Leão - 22/07 a 22/08





Com a Lua em sua Casa 10, boa parte da sua atenção deve se concentrar na vida profissional. Ao longo do dia, pode ser mais fácil elaborar e colocar em prática planos ambiciosos para subir na carreira -- desde que coloque as mãos na massa, tem tudo para alcançar o sucesso! Os aspectos harmoniosos da Lua com Júpiter e Netuno favorecem as mudanças no trabalho. Se pensa em tentar algo novo, arriscar-se em um cargo diferente ou até mesmo trocar de área de atuação, esse é o momento de dar o primeiro passo. Com tanta dedicação e esforço, será mais fácil conquistar o reconhecimento que merece. O trígono entre Sol e Lua avisa que há boas chances de aumentar sua margem de lucro ou até encontrar um nova fonte de renda. Por outro lado, com tanta coisa acontecendo, talvez a paquera fique em segundo plano. A vida amorosa também pode deixar a desejar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Seu espírito de equipe ganha destaque, graças à Lua, e você pode se sair muito bem trabalhando ao lado dos colegas. Em conjunção com Urano e em trígono com o Sol, a Lua também favorece quem trabalha com educação, com pessoas de outras cidades ou até de outro país. Para melhorar o seu rendimento no serviço, porém, a dica é manter os pés no chão e ter cuidado para não se distrair com qualquer coisinha. Planos para uma viagem ou passeio ajudam a desestressar, porém, se não for possível, a dica é sair da rotina com criatividade e aprender mais sobre outros lugares e culturas através da internet mesmo. À noite, a Lua estará em sintonia com Netuno e manda um recado para quem tem compromisso: é hora de curtir momentos divertidos e deliciosos com sua alma gêmea! Quem busca um novo amor pode se interessar por alguém que mora em outra cidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Neste início de semana, os astros vão sorrir para você! O Sol, em trígono com a Lua, avisa que assuntos ligados a herança ou negócios podem se desenrolar de maneira mais favorável. Além disso, o bom aspecto entre Lua e Júpiter favorece algumas mudanças em casa: aproveite para deixar tudo do seu jeito e até investir em uma reforma que vinha adiando. Mas, se não é o seu caso, vale trocar os móveis de lugar e até comprar coisas para deixar o seu cantinho aconchegante. O trabalho pode enfrentar transformações, mas os astros avisam que essas mudanças têm boas chances de trazer resultado positivo mais tarde. Confie em sua intuição para descobrir novas maneiras de faturar, além de perceber armadilhas -- e ficar bem longe delas, é claro! Um ex-amor pode despertar saudade e há chance de reatar esse lance, mas dê um passo de cada vez, tá? No sexo, você vai dar um show e deixar o par ainda mais fascinado! Tá de parabéns, hein? 50 tons de cinza vai ficar no chinelo!





Escorpião - 23/10 a 21/11





A palavra de ordem nesta segunda é cooperação! Se quiser que tudo seja feito da melhor maneira possível no trabalho, aproveite as boas energias da Lua para juntar forças com os colegas. Sol, Júpiter, Urano e Netuno vão formar aspectos positivos com a Lua ao longo do dia, protegendo seus interesses e ressaltando seu lado mais solidário. Os astros enviam boas energias para quem tem sociedade ou pensa em iniciar uma, mas evite agir por impulso e planeje bem cada etapa do negócio se quiser ter sucesso. Dedique-se às tarefas com concentração redobrada e não baixe a guarda. Os relacionamentos em geral estão protegidos e isso também vale para a vida amorosa. Se está a fim de alguém, é hora de criar coragem e apostar em uma boa conversa para se dar bem. Você e a sua cara-metade estarão mais unidos e há sinal de muito romantismo nesse lance.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana começa puxada e você talvez tenha que encarar as tarefas mais complicadas, que podem exigir dedicação redobrada. Mas nada de desanimar, afinal, tudo vai caminhar se fizer a sua parte e encarar os desafios. O trígono entre Lua e Júpiter avisa que há chance de conquistar uma melhora nas finanças, mas não espere que o dinheiro apareça do nada: encher o bolso vai depender exclusivamente do seu esforço. A boa notícia é que cuidar das suas tarefas ajuda a melhorar a imagem que passa aos outros, portanto, certifique-se de que a chefia saiba do quanto você tem se dedicado em tudo o que faz. Mais cedo ou mais tarde, toda essa dedicação pode virar uma promoção ou aumento! Como os assuntos do dia a dia podem exigir muito de você, talvez a vida amorosa fique de lado. Explique ao par e tente evitar atritos, ok? Há chance de se envolver com um colega ou com alguém que faz parte da sua rotina, mesmo que esses encontros sejam apenas online.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com a Lua seguindo firme e forte no seu paraíso astral, você vai contar com uma dose extra de sorte em tudo o que fizer! Bom momento para cuidar de serviços que exigem criatividade e bom relacionamento com os outros, especialmente se precisa ligar ou falar com clientes, usando a lábia para convencer os outros. Tarefas fora do local de trabalho serão desenvolvidas com facilidade graças ao bom aspecto entre Sol e Lua -- mas, se não puder sair de casa, um telefonema ou contato virtual pode trazer o mesmo resultado. O importante é usar a criatividade para driblar os obstáculos, tá? Graças ao sextil entre Lua e Netuno, você vai fazer o maior sucesso na conquista! Pode até se apaixonar por alguém que acabou de conhecer. Também há sinal de romantismo e muito carinho com a pessoa amada, se já tiver compromisso.





Aquário - 21/01 a 19/02





Se depender da Lua, cuidar de tarefas que exigem praticidade e responsabilidade pode ser uma boa escolha neste início de semana. A boa notícia é que trabalhar em casa deve trazer um ótimo resultado, especialmente na área financeira, graças às boas energias da dobradinha Lua e Netuno. Reserve um tempinho para cuidar de assuntos domésticos também, afinal, o pessoal de casa pode cobrar mais a sua presença. A Lua, em trígono com Júpiter, avisa que um assunto antigo pode vir à tona, mas tudo será resolvido sem estresse se tiver o apoio da família. Se anda pensando em mexer em alguma coisa em casa, vá em frente -- os astros apoiam mudanças e transformações no seu cantinho, desde algo pequeno até o início de uma reforma! Já o romance pede mais atenção: deixe o ciúme de lado para melhorar a convivência com a sua cara-metade. Lembranças de um ex podem atrapalhar a paquera, mas não jogue a toalha.





Peixes - 20/02 a 20/03





Seu lado sociável estará mais evidente neste início de semana graças à Lua, que segue o baile em sua Casa da Comunicação. O astral é favorável para movimentar a vida social e iniciar alguns contatos novos no trabalho, afinal Lua e Urano dão aquele match zero defeitos e destacam sua habilidade para se comunicar. Troque ideias com os colegas e aproveite para ouvir novos pontos de vista. Mas atenta: talvez tenha que se concentrar mais no que precisa fazer, pois excesso de bate-papo pode atrapalhar sua produtividade. Em trígono com Júpiter, a Lua anima sua criatividade e você pode ter ótimas ideias em conversa com os amigos, algumas delas talvez se mostrem até lucrativas! No amor, a dica é: sair da rotina agita a conquista, mas se não for possível dar um rolê por aí, invista nas mídias sociais! O bom aspecto entre Sol e Lua favorece um bom papo com o mozão, sem esconder seus sentimentos.





Por João Bidu