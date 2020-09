Na frente da filha, mulher é assassinada a golpes de facão enquanto dormia

A vítima, de 27 anos, foi morta pelo namorado na frente da filha de 7 anos

Camiseta e facão usado por autor do crime ©Polícia Civil/Divulgação

Mais uma mulher foi vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. O segundo crime em 24 horas aconteceu na madrugada desta terça-feira (8) em Bonito. A vítima, de 27 anos, foi assassinada pelo namorado a golpe de facão, enquanto dormia e na frente da filha de 7 anos.





A polícia foi chamada por volta das 4h de hoje por vizinho da vítima que viu a criança pedindo socorro no meio da rua. A menina relatou que “o tio” estava brigando com a mãe dela e logo em seguida, essa testemunha viu o homem fugir da casa todo ensanguentado.





O assassino, de 25 anos, foi localizado na saída da cidade depois de esconder em mata a camiseta que vestia quando golpeou a namorada e a faca usada para cometer o crime. Na delegacia, ele confessou.





Disse que estava se relacionando com a vítima há cerca de sete meses e que o namoro era conturbado, por causa dos ciúmes excessivo que sentiam um do outro. Ele verelou que, nesta madrugada, após discussão com a companheira, pegou uma faca e foi até o quarto onde a mulher dormia com a filha para matá-la.

Marcas de sangue na cena do crime ©Polícia Civil/Divulgação

Primeiro caso





Nessa segunda-feira (7), mulher foi vítima de feminicídio em Nova Alvorada do Sul. Laura Rodrigues Monteiro, 26 foi morta pelo ex-companheiro Gabriel dos Santos Penha, 45. Ele invadiu a casa dela e a golpeou cinco vezes com uma faca. Laura morreu no portão de casa, onde caiu quando tentava correr para pedir socorro.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza