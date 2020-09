PORTO MURTINHO| Vereadora tem apoio maciço da legenda e sua candidatura mobilizou importantes lideranças locais

Com o apoio de lideranças de diversos segmentos da população, a vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Fátima Vidotte, terá seu nome homologado pelo PSD para disputar a Prefeitura de Porto Murtinho em novembro. O presidente municipal do partido, o ex-vereador Marco Andrei Guimarães, está fazendo a convocação dos filiados mediante edital publicado desde segunda-feira.





A convenção municipal do PSD - que é convocada para escolha das candidaturas a prefeito, vice e vereadores (as) - será das 17h às 19h, na Rua Dr Costa Marques, 224, Bairro Florestal, com a presença de filiados e lideranças locais e estaduais. Também está prevista a deliberação sobre propostas feitas e recebidas para coligações majoritárias com outras legendas. Durante a convenção acontecerá o sorteio dos números de candidaturas para os filiados que disputarão vagas na Câmara de Vereadores.

Para Fátima Vidotte, este será mais um ato de importância histórica para Porto Murtinho e todo o Estado. "Não apenas por ser candidatura feminina, uma quebra de ciclo, já que só tivemos até hoje, em mais de 100 anos de história, apenas uma mulher à frente do Executivo.Mas é importante também para consolidar um paradigma renovado de política, de procedimento mais aberto e transparente na vida publica, de estreitamento dos laços com a comunidade, de fortalecimento da consciência participativa", enfatiza.





Segundo a pré-candidata, com a rota bioceânica a consciência inovadora será um dos pilares do perfil de modernidade e evolução que Porto Murtinho precisa construir, já que as transformações econômicas, sociais, culturais e urbanas serão gigantescas. "O que eu quero é governar com uma população que decida seu próprio modelo de crescimento, que se recuse a aceitar soluções impostas de cima para baixo, que exija seu protagonismo na decisão sobre seus próprios destinos", acentua.





Outros partidos também estão com pré-candidaturas delineadas, entre os quais o PSDB (Maria Lúcia Barbosa ou Nelson Cintra); Republicanos (Fábio Neto); e MDB (Rosângela Baptista). "Tudo indica que teremos uma boa e saudável disputa. Apesar da pandemia e de todos os cuidados que devemos continuar tomando neste e no próximo anos, é essencial a participação popular neste processo. A eleição se mantém porque, assim como as vidas humanas e a natureza, o voto é fundamental para a saúde da democracia", conclui Fátima.









Por: Edson Moraes