CAPITAL| Feriado tem lojas, supermercados e shoppings abertos

Nesta segunda-feira, transporte coletivo circula com a escala diferenciada e órgãos públicos não têm atendimento

©DIVULGAÇÃO O feriado da Independência, comemorado neste 7 de setembro, tem lojas, supermercados e shoppings abertos em Campo Grande. O comércio aposta na Semana Brasil, que segue até dia 13 com ofertas. O transporte coletivo circula com a escala diferenciada e órgãos públicos não têm atendimento.





Confira lista do que abre e fecha em Campo Grande:





Órgãos públicos - Repartições públicas da Prefeitura de Campo Grande e do Governo de Mato Grosso do Sul fecham nesta segunda-feira (7). Apenas serviços essenciais à população funcionarão.





Unidades de saúde - Apenas unidades 24h funcionarão normalmente - UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) nos bairros Coronel Antonino, Leblon, Moreninha II, Santa Mônica, Universitário e Vila Almeida; e CRSs (Centros Regionais de Saúde) nos bairros Aero Rancho, Coophavilla II Tiradentes e Nova Bahia





Comércio - O comércio funcionará normalmente no feriado, segundo a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Campo Grande. A decisão foi feita depois de convenção coletiva, e os comerciantes devem atender determinações regulamentadas por decretos municipais.





Somente empresas que tenham informado o sindicato irão funcionar, e pagar R$ 15 por empregado. Para cada dia trabalhado, o funcionário terá folga compensatória a ser concedida em no máximo 15 dias.





Supermercados - Funcionarão normalmente no feriado, segundo a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados). Funcionários que trabalharem deverão receber folga ou remuneração dobrada pelo dia trabalhado.





Shopping Bosque dos Ipês - Lojas âncoras, lojas satélites e praça de alimentação funcionarão das 11h às 20h.





Shopping Campo Grande - Praça de alimentação e lojas âncoras funcionarão das 11h às 21h. Demais lojas das 12h às 20h.





Shopping Norte Sul Plaza - Funcionará normalmente, das 11h às 21h.





Shopping Pátio Central - Funcionará entre 9h e 15h.





Ônibus - Terão horário de funcionamento diferenciado durante feriado da Independência. Confira aqui tabela de cada linha do Consórcio Guaicurus.





Delegacias - As Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que realizam plantão, funcionarão normalmente. A Depac Centro fica localizada na Rua Padre João Crippa, 1581. A Depac Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) atende na Rua Soldado Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167, Bairro Tiradentes.





Bancos - Segundo nota da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), agências bancárias não funcionam em feriados oficiais.





Correios - As agências dos Correios ficam fechadas nesta segunda-feira e abrem somente na terça-feira (8).





Detran - Agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul estarão fechadas. Atendimento volta ao normal no dia seguinte (8).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos