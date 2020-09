DOURADOS| Eleições 2020: Advogado do PTB será primeiro índio a disputar Prefeitura

Candidatura de Wilson Matos foi lançada em convenção nesta quarta-feira

Wilson Matos (centro) ao lado de Neno Razuk e de Fabiano Costa

O PTB terá o primeiro candidato indígena a disputar a Prefeitura de Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, localizada a 233 km de Campo Grande.





A candidatura do advogado Wilson Matos da Silva foi homologada na convenção da legenda trabalhista na tarde desta quarta-feira (16), último dia do prazo permitido pela Justiça Eleitoral para definição dos candidatos às eleições municipais de 15 de novembro.





Ex-assessor da atual prefeita Délia Razuk, Wilson Matos tem 59 anos de idade e milita na defesa dos povos indígenas de Dourados. De etnia terena, ele mora na Aldeia Jaguapiru, que junto com a Bororó forma a Reserva de Dourados.





Entre os petebistas presentes à convenção estavam o deputado estadual Neno Razuk e o presidente municipal da legenda, Fabiano Costa.





A vaga de vice na chapa de Wilson Matos ainda não foi preenchida. O PTB ainda espera composição com o PDT, que indicaria o vice.





Com a candidatura do PTB, Dourados já tem seis postulantes à cadeira ocupada por Délia Razuk, que não vai tentar a reeleição porque está sem partido e enfrenta baixa popularidade.





De manhã, o PMN homologou a candidatura do jornalista Jeferson Bezerra. Antes dele, tinham sido homologadas as candidaturas do atual presidente da Câmara de Vereadores Alan Guedes (PP), do bioquímico Racib Harb (Republicanos), do deputado estadual José Carlos Barbosa (DEM) e do Professor João Carlos (PT).





Por: Helio de Freitas, de Dourados