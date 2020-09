Senador Nelsinho Trad é o relator da comissão para proteger o pantanal

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) foi escolhido para ser o relator da Comissão Temporária Externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma Pantanal e seus desdobramentos, instalada nesta tarde pelo Senado Federal. Além dele, fazem parte da comissão: o senador de Mato Grosso Wellington Fagundes (PL) e as senadoras de Mato Grosso do Sul Simone Tebet (MDB) e Soraya Tronicke (PSL).





Ficou estabelecido na reunião que o grupo terá o prazo de noventa dias para acompanhar as ações de enfrentamento. “São necessárias providências para evitar novos focos de incêndios, a limpeza dos locais já atingidos, a proteção das populações diretamente atingidas, da economia, da fauna e da flora e um plano preventivo para evitar mais estragos ao Pantanal”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Segundo o regulamento, a comissão poderá propor medidas legislativas, realizar audiências e projetos e, também, deverá fiscalizar os trabalhos da Operação Pantanal. Uma das propostas é a criação de um estatuto para proteger uma das maiores riquezas do mundo. O senador Nelsinho Trad citou que Mato Grosso do Sul decretou na última terça-feira o decreto de situação de emergência em todo Estado e teve a presença do ministro Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que assinou o documento de liberação de R$ 3,8 milhões para ações contra as queimadas. “O valor deverá ser executado em até 180 dias, a partir dos quais o governo sul-mato-grossense terá 30 dias para prestar contas dos gastos”, comentou o senador.





O parlamentar Nelsinho Trad propôs visitas no local para acompanhar os trabalhos e, principalmente, a elaboração de um projeto preventivo. “Todo ano, enfrentamos esse problema. Desta vez, foi a pior seca dos últimos 50 anos e não podemos permitir mais nos próximos anos”, destacou o senador.





ASSECOM