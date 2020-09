GLÓRIA DE DOURADOS| Eleições 2020: Após não ter sua candidatura aprovada pelo MDB, Arceno apoia candidatura do PSDB à Prefeitura do Município

Durante a convenção do Partido da Social Democracia Brasileira, o ex- Prefeito Arceno Athas do MDB, usou a tribuna para mostrar indignação ao atual prefeito da cidade, Aristeu Pereira Nantes (Patri).





“Há quatro anos atrás nós sabíamos, que quem ganhasse e como ganhou numa tripla disputa, nós iríamos ver uma Glória de Dourados diminuir. Pelo caminho perdemos pessoas, pessoas que buscam interesse próprio, que tiveram a busca das minúcias onde poderias ganhar vantagens, e satisfazer o ego. Não pensaram na população”, declarou.





Ainda em sua fala, afirmou que não está como candidato, e sim como apoiador dos candidatos da oposição.





“Não estou aqui na condição de candidato, mas sim como apoiados a um grupo que criamos um ano atrás, uma frente parlamentar que estava vendo Glória de Dourados cada vez mais indo para a ociosidade, indo para onde não queríamos que acontecesse”, afirmou.





Com fala empoderada e cheia de argumentos, Arceno ainda citou que vai lutar para que a cidade volte a ser administrada corretamente.





“Nós precisamos voltar a ter visão para a nossa Vila industrial, para BNH, para o Alto da Glória. Não andando de avião por cima da cidade, mas sim andando a pé, conhecendo a vida do trabalhador. Precisamos voltar a ter uma saúde digna no nosso município, atender o servidor público com respeito e dignidade”.





E enfatizou: “Por isso que eu estou nesse projeto. Um projeto que vai ser o vitorioso, apoiado por todos os grandes partidos e por grandes autoridades do nosso Estado. Um projeto que vai fazer Marcos, Prefeito e Claudenir como vice. Temos um grupo de soldados valorosos, são 60 candidatos à vereadores, que estarão junto a você, Marcos, que estarão buscando os sonhos de vocês junto à nossa comunidade.





Glória passa por um momento sombrio, um período muito triste. Parece que o covid-19, chegou em Glória em 2017, porque a cidade parou há 3 anos e meio.”





Arceno encerrou sua fala, afirmando o apoio aos pré-candidatos.





“Vamos adiante, vamos firme, vamos seguir rumo a vitória. Vamos fazer Glória de Dourados voltar a crescer, voltar a ter pujança, voltar a ter alegria, para que o nosso povo volte a ser feliz. Marcos, estou com você, de corpo e alma. Claudenir, vamos a luta, vamos vencer esta batalha e que DEUS possa dar sabedoria a todos nós para enfrentarmos os obstáculos do dia a dia”, finalizou.

ASSECOM