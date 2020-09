CAPITAL| Prefeitura leva ação itinerante para escolas que abrigam imigrantes e pessoas em situação de rua

A prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai levar o programa Ação Funsat Itinerante para as escolas que foram disponibilizadas para abrigar imigrantes e pessoas em situação de rua, durante a pandemia, com a intenção de incluir essas pessoas em condições vulneráveis no mercado de trabalho. Hoje, o atendimento foi levado para o Centro Dia, que fica no Bairro Vilas Boas.





Na ação, a Funsat vai oferecer os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços ofertados pela Funsat, como elaboração de currículo e comportamento durante entrevista de emprego. Os atendimentos começaram nessa terça-feira (22) na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, no Bairro Dom Antônio Barbosa.





A Junta de Serviço Militar também estará presente realizando atendimento referente aos documentos dos homens a partir dos 18 anos.





Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura tem disponibilizado as Escolas Municipais como abrigo para isolamento social para evitar que essa população fique doente e transmita o vírus. Essas pessoas estão sendo assistidas por assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, médicos e outros serviços.





Na volta das atividades em meio à pandemia, a fundação está trabalhando com um plano de biossegurança e visa garantir atendimento para os trabalhadores das sete regiões da Capital. Além disso, quem procurar atendimento deve estar usando máscaras.





A Funsat também orienta a manter o distanciamento no local e terá disponibilizado o álcool em gel 70%. Quem não tiver proteção facial, será distribuída no local.





Confira o calendário e locais de atendimento





23/09 Centro Dia / Vilas Boas





24/09 Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante – CETREMI / Jardim Anache





25/09 Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins/ Jardim Macaúbas