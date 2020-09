Deputado Zé Teixeira atende o clamor da população e intercede por urgente construção de ponte sobre o Rio Coxim

Com o objetivo de atender cerca de 40 famílias residentes na zona rural da região norte de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, em caráter de urgência, obras de construção de uma nova ponte sobre o Rio Coxim, com aproximadamente 100 metros de extensão, localizada na Estrada Vicinal "Colônia Paredes", seguindo 50 quilômetros do Km 620 da Rodovia BR-163, Zona Rural do município de São Gabriel do Oeste, sentido Rio Verde de Mato Grosso.





De acordo com o deputado, a referida ponte é utilizada para acesso aos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso e está inserida em um importante pólo agropecuário, em um trecho de estrada com grande trânsito de veículos que realizam tanto o transporte de insumos até as propriedades rurais quanto o escoamento da safra da região.





"Com o impedimento do tráfego pela ponte, muitos produtores têm enfrentado transtornos com a utilização de trajeto alternativo, em via com difícil acesso e percurso maior para chegarem ao destino, bem como vêm sofrendo prejuízos por não conseguirem transportar e comercializar a produção, sendo que muitos permanecem isolados há mais de sessenta dias. Por este motivo, peço pela atenção e o fundamental apoio do Governo do Estado, visando o primordial atendimento à reivindicação”, finaliza o parlamentar.





Por: Gustavo Nunes