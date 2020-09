CAPITAL| Feira do Livro retorna ao Shopping e traz opção delivery

Ofertas vão até outubro

Mantendo a tradição, a Feira do Livro retornou ao Shopping Campo Grande. Organizada pela Livraria Leitura, o evento conta com grande variedade de títulos, somando mais de 700 obras, e descontos de até 70%. A feira acontece na Praça Central do estabelecimento, em frente a loja C&A, até o mês de outubro, seguindo todas as recomendações das autoridades em saúde para evitar aglomerações. E neste ano, uma das novidades é a possibilidade de efetuar a compra por meio do sistema delivery.





Segundo o gerente da livraria, Wander César de Lima, a opção foi pensada para facilitar a vida dos clientes, gerando mais comodidade e segurança. “Mostramos o catálogo pelo WhatsApp, buscando um contato mais ágil e direto com o cliente”, pontua. Entre as opções estão histórias, dentre clássicos e novidades da literatura infantil, para os pais lerem com os filhos, aguçando a imaginação dos pequenos e, ainda, materiais considerados mais didáticos, que podem servir de auxílio para as atividades escolares das crianças.





Entre as obras infantis, estão O patinho Pipo, A vaquinha Pintosa, Contos de Princesas, e clássicos como A Pequena Sereia, Peter Pan, Pinóquio, A Branca de Neve, e O Mágico de OZ. E para quem gosta de histórias bíblicas, a feira traz edições de obras infantis como A Arca de Noé, Ester, Jonas e a Baleia, Moisés, Abraão e Nascimento de Jesus, com preços que podem variar de 5,00 a R$ 40,00.

Os romances não ficaram de fora, e também têm preços atrativos, entre R$ 10,00 e R$ 15,00, assim como os livros biográficos. Em meio aos títulos, estão “O Caçador de Tigres”, de Mayne Reid; “Cartas à Noiva”, de Rui Barbosa; “Água Brava”, de Stella Leonardos; “O Marquês de Paraná”, de Aldo Janotti; “Até que tudo acabou”, de James Hilton; “Nada Prova Nada”, de Gerald Thomas; entre outros.





Há também materiais que podem auxiliar nos estudos de crianças e adolescentes, como livros que ensinam a caligrafia de forma divertida, atlas geográfico, atlas do corpo humano, tabuada e dicionários da língua portuguesa e língua inglesa. Os acadêmicos podem aproveitar, ainda, as promoções do Vade Mecum.





Serviço





A Feira do Livro da Livraria Leitura acontece todos os dias, na Praça Central do estabelecimento, durante o horário de funcionamento do Shopping Campo Grande, aberto de segunda-feira a sábado, das 11h às 21h e aos domingos das 11h às 19h. Os pedidos por delivery podem ser feitos por meio do número de WhatsApp: (67) 99216-5177.





ASSECOM