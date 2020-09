ANAURILÂNDIA| Eleições 2020: Município tem três candidatos a prefeito confirmados em convenções partidárias de suas legendas

Edinho Takazono, Antônio Carlos Brechó e Lucimara Palmeira

Após o dia 15 de setembro, as convenções partidárias têm movimentado os bastidores políticos em Anaurilândia, com a escolha de pré-candidatos a vereadores e a prefeito nas eleições municipais deste ano, que ocorrerão em 15 de novembro.





Saiba quem são os nomes já oficializados em convenções e suas alianças:





Antônio Carlos da Silva - BRECHÓ - PSD





O PSD confirmou o nome do BRECHÓ, como pré-candidato a prefeito de Anaurilândia e como vice o ex-prefeito, Dr. Vagner Alves Guirado. A convenção do partido foi realizada no dia 15 de setembro, onde foram escolhidos os nomes que irão concorrer as noves cadeiras do legislativo e a cadeira do executivo municipal.





PSD/PDT/PATRIOTA - A legenda se coligou com outros dois partidos que irá engrossar o caldo nesta disputa eleitoral. São eles: PDT e PATRIOTA, ambos tem um quadro de candidatos fortíssimos e de variados setores da comunidade.





Lucimara Auxiliadora Palmeira - MDB





No mesmo dia, à noite, a convenção do MDB confirmou o nome da atual vereadora Lucimara Auxiliadora Palmeira à disputa ao Executivo de Anaurilândia. O encontro, que ocorreu de forma presencial e fechado para a imprensa na confirmação dos nomes, indicou o nome de Edmar Lima, presidente municipal do DEM, como vice na chapa. Foram escolhidos candidatos a vereadores dos dois partidos, MDB e DEM, que faz parte da coligação.





Lucimara Auxiliadora Palmeira é vereadora em seu primeiro cargo eletivo e é a primeira mulher a se candidatar ao cargo de prefeito em toda a história do município.





Edson Stefano Takazono - PSDB





Em convenção realizada NO DIA 12 de setembro de forma presencial e também fechada a imprensa, ou seja, transmitida apenas para filiados, o partido PSDB confirmou o nome do atual prefeito para as eleições ao Executivo. Segundo a sigla, o encontro referendou também o nome do atual vice, Adolfo Casado, como vice na chapa. Foram escolhidos os nome dos candidatos a vereadores, tanto do PSDB como também do PP - Partido Progressista que faz parte da coligação.





TRE





É importante frisar que, apesar de os partidos e coligações já estarem confirmando esses nomes, nenhum deles foram registrados junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), ou seja, ainda não estão regularizados e estão na espera da data limite que será no dia 27 de setembro próximo.





Fotos: Idelfonso Alves