Ônibus estão sendo adaptados para viagens em tempos de pandemia

Medidas buscam trazer mais proteção e segurança aos passageiros, sem deixar o conforto de lado

Com a diminuição dos casos de coronavírus e a flexibilização da quarentena no país, os brasileiros buscam retornar a rotina de trabalho e lazer. No entanto, as medidas de segurança e proteção ainda serão presentes por um bom tempo. Pensando nisso, as companhias de ônibus de viagens já começaram a adaptar os veículos para atender os viajantes com mais segurança, mantendo o conforto.





Para viagens de ônibus, além da escolha por ônibus convencional, executivo ou semi leito , os viajantes devem usar máscaras estando em espaços comuns e durante todo o percurso, se atentar às medidas de proteção nas rodoviárias e, também, internamente nos veículos, como a utilização frequente de álcool em gel, desinfecção do ar e poltronas, por exemplo.





No Brasil, a empresa Marcopolo foi pioneira nesse quesito, criando o Biosafe – solução de proteção para que ônibus circulem com adaptações para prevenir o contágio do coronavírus. O primeiro modelo iniciou suas viagens em agosto deste ano e está circulando pelo Rio Grande do Sul, em parceria com a Viação Ouro e Prata. Além disso, segundo a Marcopolo, o Biosafe Bus também já está ativo em outros países, como Argentina e Angola.





Diferenciais dos ônibus adaptados





A diferença principal do Biosafe para os ônibus convencionais é a distribuição das poltronas, sendo em linha com 3 assentos individuais, possibilitando maior distância entre os passageiros e, consequentemente, minimizando o contato entre eles.





Além disso, para proporcionar mais higiene e limpeza, os sanitários são esterilizados com luz UV-C, isso significa que, após cada passageiro usar, acontece um processo de desinfecção com radiação ultravioleta de forma automática. Essa radiação também é emitida pelo ar-condicionado do veículo, proporcionando a higienização interna em toda a extensão do ônibus.





Outra medida para prevenir o contágio e impedir que microorganismos se proliferem é pela utilização de cortinas antimicrobianas. O Biosafe também conta dispensers de álcool em gel nas portas de acesso, facilitando o uso dos passageiros e motorista. E, antes de dar início à viagem, a temperatura dos viajantes é auferida.





Tendências para o futuro e retorno do turismo no país





A tendência é que mais empresas adaptem seus veículos para proporcionar viagens seguras e protegidas contra o coronavírus. Além disso, o intuito dessas melhorias pode estar atrelado, também, ao incentivo aos brasileiros retornarem a realizar viagens, seguindo os novos protocolos recomendados pelos órgãos de saúde em tempos de pandemia.

Como consequência disso, o turismo no país volta a se movimentar – setor que responde por 3,71% do PIB brasileiro e engloba diversos segmentos, como hotelaria, bares e restaurantes, transportes e atividades de agências de viagens, por exemplo.