Policial Civil é baleado durante tentativa de assalto

Policial civil, de 53 anos, foi socorrido em estado grave após ser baleado durante tentativa de assalto, na tarde desta quinta-feira (20). O crime aconteceu na Rua Potiguaras, no Jardim Leblon. Segundo apurado pela reportagem, a vítima foi atingida por pelo menos 4 tiros.





Conforme o Corpo de Bombeiros, os disparos atingiram a vítima na região do tórax. O homem recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levado para a Upa (Unidade de Pronto Atendimento) do mesmo bairro.





Segundo as primeiras informações, ao reagir, o policial conseguiu atingir dois homens, suspeitos da tentativa de assalto. A ação dos criminosos teria acontecido em frente a residência da filha da vítima.





Ainda conforme apurado pela reportagem, a vítima deu entrada na unidade de saúde inconsciente, em estado grave.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro e Geisy Garnes