MS: Fundatec realiza Processo Seletivo Unificado de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde

Algumas das instituições que já confirmaram a participação neste ano são a Escola de Saúde Pública (RS), o Hospital Santo Antonio (SC), Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (MS), Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Hospital Regional de Cacoal - HRC/SESAU (RO), entre outras (veja quadro abaixo). O PSU/RMS é realizado em parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul, Associação Catarinense de Medicina e a Associação Médica de Mato Grosso do Sul, e já disponibilizou, em seus 4 anos de realização, vagas para diversas áreas como Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, entre outros. As instituições que desejarem aderir ao PSU/RMS podem obter mais informações pelo e-mail comercial@fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320.1032.