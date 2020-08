Morre policial baleado em tentativa de assalto no Jardim Leblon [vídeo]

Suspeitos teriam sido presos na região do Conjunto União

Morreu enquanto recebia atendimento o policial civil baleado em uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (20), no Jardim Leblon, em Campo Grande. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime e a Polícia Civil não se manifestou oficialmente sobre o assunto.





Os fatos ocorreram na Rua Potiguaras. Além do investigador, um dos autores também teria sido baleado, mas conseguiu fugir com o comparsa. Informações preliminares apontam que o policial reagiu à ação criminosa. Testemunhas relataram cerca de quatro tiros e disseram que, logo em seguida, viram os dois suspeitos correndo em direção à Vila Jacy e bairro Guanandi.

Filha do policial no local onde ele foi baleado ©Leonardo de França

Imagens de câmeras de segurança registraram a fuga. Eles teriam sido presos no Conjunto União. Participaram das buscas pelos autores policiais militares do Batalhão de Choque, bem como agentes da Polícia Civil, GOI (Grupo de Operações e Investigações), Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), entre outras unidades especializadas.





Fonte: Midiamax Por: Renan Nucci, Renata Portela e Ranziel Oliveira