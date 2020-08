Parlamentares do PT se solidarizam com trabalhadores dos Correios em greve

Os deputados Cabo Almi e Pedro Kemp, da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), na Assembleia Legislativa, apresentaram na sessão virtual de hoje (27), Moção de Apoio aos trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul, que estão em greve desde o dia 17 de agosto. Os funcionários protestam contra a privatização da estatal e pedem melhores condições de saúde em meio à pandemia da Covid-19.





Além disso, reclamam da suspensão do acordo coletivo da categoria, que, de acordo com a diretoria do sindicato, suprimiu benefícios dos trabalhadores. A moção de apoio segue para a representante da categoria, Eliane Regina, presidente do Sintec-MS.





"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, legítima representante do povo sul-mato-grossense, por iniciativa da Bancada do Partido dos Trabalhadores - PT, externa seu total apoio à mobilização ao Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul - SINTEC-MS, na pessoa da sua presidente, a Senhora ELIANE REGINA DE SOUZA OLIVEIRA, extensiva aos trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares pela mobilização em defesa da categoria, trabalhadores e população."





ASSECOM