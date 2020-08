JBS anuncia novos investimentos em Presidente Epitácio com nova fábrica

Novo empreendimento sediará indústria de peptídeos de colágeno bioativos e gelatina; aportes no município irão totalizar R$ 280 milhões





A JBS anuncia hoje a construção de uma fábrica para a produção de gelatina e peptídeos de colágeno bioativos na cidade de Presidente Epitácio, em São Paulo. Com a nova indústria, a Companhia irá totalizar R$ 280 milhões em investimentos no município até o próximo ano.





Após a inauguração, prevista para final de 2021, a unidade irá absorver mais de 600 empregos, entre 130 diretos e cerca de 500 indiretos. Durante a implantação da unidade, serão 400 novos postos de trabalho abertos na região. Há três meses, a Companhia já havia anunciado outros investimentos em Presidente Epitácio, incluindo a inauguração da JBS Transportadora e a Orygina, produtora de insumos para a indústria farmacêutica.





A unidade que está sendo anunciada agora marca o início de um novo negócio para JBS: a produção de gelatina e de peptídeos de colágeno bioativos, ambos derivados da cadeia bovina. A tecnologia utilizada na produção dos peptídeos proporcionará um produto com capacidade de alta absorção pelo organismo promovendo benefícios de saúde para as articulações, ossos, pele e músculos.





“Essa será a primeira unidade da empresa focada em peptídeos de colágeno. Esse é um mercado que vem crescendo a cada ano impulsionado pela procura por melhor qualidade de vida e envelhecimento saudável”, informa Nelson Dalcanale, presidente da JBS Novos Negócios. A nova empresa atuará focada no B2B, produzindo ingredientes para companhias do setor de saúde e bem-estar.





Os diferenciais da JBS nesse mercado são a total rastreabilidade e garantia de origem da matéria-prima, que utilizará coprodutos da produção de carne bovina da própria empresa, e também a grande capacidade de acesso a novos mercados.





O novo negócio fará parte do grupo de empresas da JBS Novos Negócios, que reúne operações que transformam os coprodutos e materiais não aproveitados do processamento da carne bovina, suína e de aves em produtos de alto valor agregado, como biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios para embutidos, rações, insumos fármacos, materiais de higiene e limpeza, entre outros, comercializados no mercado brasileiro e exportados para mais de 20 países. Além disso, inclui empresas de serviços estratégicos para a JBS, nos segmentos de embalagens metálicas, trading, transportes, reciclagem e gestão de resíduos.





A Novaprom, empresa da JBS criada em 2002, é a maior produtora de colágeno bovino do mundo. Neste formato, a proteína é procurada principalmente pela indústria de alimentos. O ingrediente proporciona melhora na textura e fatiamento das carnes, enriquecimento protéico, além de melhorar a vida útil do artigo na prateleira. A nova empresa de peptídeos de colágeno será completamente focada nas indústrias da beleza, saúde e de bem estar.





Sobre a JBS





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia conta com mais de 240 mil colaboradores, em unidades de produção ou escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros – no Brasil são mais de 130 mil colaboradores, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 nacionalidades. Com foco em inovação, essa diretriz se reflete também na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A Companhia conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de ações que sigam as melhores práticas de mercado.





