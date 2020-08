ARTIGO| Seu lar é assim?

Autor: Wilson Aquino*

Lares não são melhores ou mais importantes que outros por conta de sua arquitetura, mobília, patrimônio financeiro da família ou do status social das pessoas que os possuem. A melhor e a mais importante característica de qualquer lar é a imagem de Cristo (fé, amor, alegria, respeito ao próximo...) retida em seus moradores.





Quem já entrou em casas e mansões luxuosas, ricamente decoradas com fina mobília, amplas salas, jardins e piscinas, onde o sentimento que esse ambiente transmite é de profunda tristeza e solidão? Os membros dessa casa também estampam isso, um vazio e uma constante e agitada busca de algo que não encontram, onde nada, absolutamente nada, satisfaz.





Outras moradias, humildes na maioria, apresentam um quadro diferente, com pessoas alegres e bem entrosadas, de bem com a vida,, onde conseguem estabelecer um bom relacionamento pessoal e familiar, tornando o lugar um verdadeiro lar, alicerçado não só em princípios morais adequados, como também e principalmente, numa harmonia espiritual, com base nos ensinamentos e mandamentos de Deus.





Feliz é o homem que alicerça seu lar nos princípios Cristãos. Ele e todos os membros da casa serão sempre abençoados e desfrutarão da verdadeira e duradoura felicidade. Isso não significa que não passarão pelos ventos e tempestades da vida. Mas o farão sempre de cabeça erguida e contentes, pois sempre saberão que nunca estão sós, que o Senhor está sempre presente.





Para conseguir estabelecer um lar assim, o indivíduo precisa primeiramente buscar o Senhor, por intermédio de oração e da leitura diária das Escrituras Sagradas, que permitem conhece-Lo melhor, tornando mais fácil a obediência aos seus mandamentos, que seria um terceiro passo.





Em seguida o indivíduo deve partilhar essas maravilhas e testemunhos com os membros de sua família para que todos possam encontrar e seguir o caminho, desfrutando das benesses dessa importante e necessária decisão. A partir daí torna-se palpável as transformações, para melhor, de cada indivíduo, pois de uma simples casa onde moram a família ganha um verdadeiro e alegre lar, onde a felicidade e a harmonia reinam no relacionamento de seus membros.





Mas não se desanime se você for a única pessoa da família que busca esses atributos Cristãos para seu lar. A partir da sua iniciativa, o Senhor o abençoará para que outros parentes façam o mesmo, fortalecendo ainda assim o mobiliário espiritual de seu lar.





O Elder Whitney Clayton, da presidência dos Setenta de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma: “Quando seguimos pacientemente o caminho do Convênio do Salvador, nosso lar se torna uma Casa de Glória, uma Casa de Ordem e uma Casa de Deus”.





Lares assim abrigam o afetuoso e vital trabalho de crescimento pessoal de seus membros e de correção das suas fraquezas. Aprendem a fazer do arrependimento diário, a ferramenta transformadora que os capacita a ser mais bondosos, mais amorosos e mais compreensivos. O estudo das Escrituras, individual e familiar, os aproximam do Salvador, cujo amor e graça os ajudam a crescer.





Os melhores lares são um refúgio das tempestades da vida. E o Senhor prometeu que aqueles que guardarem Seus mandamentos, prosperarão na Terra. Essa bênção de Deus é o poder de seguir em frente a despeito dos desafios da vida.





Sábio o conselho de Davi, nas Escrituras, sobre o lar: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam”. Onde quer que você viva, seja qual for a composição das suas paredes, janelas e mobília de sua casa, ou mesmo de sua própria família, você pode ajudar a edificar o melhor lar para todos os seus. O Evangelho de Jesus Cristo fornece o modelo para esse lar. O Senhor é o engenheiro, O construtor e O designer de interiores perfeito. Seu projeto é a perfeição e a alegria eterna de nossa alma.





*Jornalista e Professor