Dos 48.522 casos registrados em Mato Grosso do Sul, 499 foram nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico do novo coronavírus deste domingo (30). Os novos casos positivos representam aumento de 1% no número de infectados.





Os novos óbitos foram registrados em 06 municípios: Campo Grande (+05), Anastácio (+02), Bonito, Ivinhema, Rio Verde e Costa Rica, uma morte cada.





Mais detalhe, veja no boletim neste link .









SUBCOM