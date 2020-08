Morre Lenice, esposa de Milton Neves há 42 anos, de câncer

la tinha 65 anos e estava internada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or/São Luiz, em São Paulo, em tratamento de câncer no pâncreas

Lenice Chame Magnoni Neves, companheira do jornalista Milton Neves desde 1969 e sua esposa há 42 anos, morreu na madrugada deste domingo (30), vítima de câncer no pâncreas. O próprio apresentador da Band e blogueiro do UOL Esporte informou em suas redes sociais a triste notícia. Ele recebeu solidariedade de fãs e amigos.





O casal, que se conheceu ainda em Muzambinho, cidade do sul de Minas Gerais, teve três filhos (Rafael Eduardo, Fábio Lucas e Milton Neto) e duas netas (Giulia e Maria Beatriz).





Ela tinha 65 anos e estava internada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or/São Luiz, em São Paulo, em tratamento de câncer no pâncreas. Lenice era formada em Odontologia e torcedora do Palmeiras.





Em entrevista recente, Milton Neves disse que conheceu Lenice quando "não tinha futuro". "Vi um anúncio no jornal: 'Torne-se jornalista'. Aí fiz o vestibular e passei. Até então, à tarde eu jogava sinuca, de noite eu jogava baralho e no intervalo namorava um pouquinho. Não tinha futuro." Tudo isso até começar a namorar quem viria a se tornar sua esposa. O plano era o casamento: "Eu só não tinha condição. Então comecei a fazer concurso de tudo, vestibular de tudo. Queria trabalhar no Banco do Brasil, casar e ter um Fuscão.".





Em seu blog no UOL, Milton Neves postou um acervo de imagens da esposa e um curto texto: "Com imensa tristeza comunico aos assinantes do UOL que não comentarei a rodada deste domingo em razão do falecimento de Lenice Chame Magnoni Neves, minha querida esposa.".





