Tempo mantém condições de calor extremo e baixa umidade do ar nesta segunda-feira (31)

Temperaturas chegam a 41°C e umidade relativa do ar fica entre 15 e 50%, considerado estado de alerta





A semana começa sem expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul. Em todas as regiões do Estado, o tempo deve permanecer seco e quente, repetindo realidade que se estende há dias. Em Campo Grande, a segunda-feira (31) amanheceu com céu claro e temperatura de 25°C.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do tempo e do Clima (Cemtec) o céu deve variar entre claro a parcialmente nublado em todas as regiões. A umidade relativa do ar fica entre 15 e 50%, considerado estado de alerta pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Os piores índices serão registrados nas regiões pantaneira, central e norte.





Coxim vai registrar a maior temperatura máxima, 41°C. Água Clara fica com 40°C, seguidas de Aquidauana, Miranda, Corumbá e Sonora, onde os termômetros devem atingir 39°C.





Nos próximos dias o tempo continua sob influência de anticiclone a médios níveis, que deixa o tempo seco com as temperaturas muito elevadas. Não há condições de chuva até o dia 13 de setembro.





Por Clayton Neves