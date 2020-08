HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (2)

Áries - 21/03 a 20/04





Nosso reizinho Sol brilha forte no seu paraíso astral e, além de realçar muito o seu charme, estimula você a investir apenas nas coisas boas e prazerosas da vida. O domingo é perfeito sem defeitos para se divertir, mesmo que seja em programas caseiros e com pessoas do seu círculo de convivência. O único alerta vem de Urano que, em quadratura com com o Sol, aumenta o risco de extrapolar nos gastos e levar uma surra de boletos e do cartão de crédito depois, então, pense em programas que não pesem no bolso. A Lua na Casa 10 realça sua vaidade, então, aproveite para cuidar do visual e ficar maravilinda. Aguarde boas surpresas na vida social e nas paqueras. Seu charme será irresistível e não vão faltar pretendentes para o seu coração. Mas você sabe bem o que quer e pode se interessar por um crush maduro, responsável e bem-sucedido. A dois, bom dia para um programinha especial e bem romântico.





Touro - 21/04 a 20/05





A fada sensata Lua está toda serelepe em sua Casa 9 e promete um ótimo dia para quem fazer programas diferentes dos de costume, mesmo que sejam em casa e na companhia de pessoas com as quais convive diariamente. Ela também estimula você a investir mais na sua espiritualidade e nos estudos mais profundos - nesse sentido, fazer seu mapa astral pode ser uma jornada de imersão em autoconhecimento. Aqui no meu site, na aba Mapa Astral, você consegue comprar o seu. Em casa, tensão entre Sol e Urano aconselham a você a ser mais paciente e tolerante com os parentes para evitar tretas. Se o parquinho pegar fogo, o melhor é fingir demência. Além disso, você também pode se irritar com alguns imprevistos no lar, como um curto circuito ou um vazamento, por exemplo. Mais tarde, tire um tempo para investir na sua aparência e na sua vida social, ainda mais se estiver em busca de um novo amor. Mire alto, pois há boas chances de se envolver com uma pessoa influente, talvez até um(a) estrangeiro(a). Para quem já achou a sua cara-metade, valorize as afinidades com seu bem. Façam planos e lutem juntos pelo que querem.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





É de aglomeração que você gosta, Gêmeos? Então, toma! Se você não pode se aglomerar com as pessoas de que gosta por conta do coronavírus, pelo menos, essa restrição não se estende aos astros, que hoje estão num fervo só na sua Casa 8, indicando um ótimo dia para exercitar o desapego. Que tal aproveitar o domingo para dar uma geral nos armários, separar e doar todas aquelas coisas que só ocupam espaço e você não usa mais? Além de ajudar alguém, isso vai renovar as energias ao seu redor. Também vale fazer uma “faxina” nas emoções, superar velhas mágoas ou se reconciliar com alguém querido. O Sol na Casa 3 vai facilitar o diálogo, então, deixe o orgulho ou a insegurança de lado e dê o primeiro passo. Essa combinação astral também será muito favorável para a paixão. Além de esbanjar sensualidade, você saberá direitinho o que dizer para agradar e envolver quem deseja na conquista. Ou para seduzir e conseguir o que quiser da pessoa amada. Sair da rotina pode ser bom.





Câncer - 21/06 a 21/07





A fada sensata Lua brilha na sua Casa dos Relacionamentos e promete um domingo com um total de zero defeitos ao lado das pessoas queridas. Você terá prazer em fortalecer os laços com quem mais ama e estima, sejam familiares, amigos, parceiros ou a pessoa amada - mesmo que de maneira virtual. Vai se sentir especialmente bem em companhia daqueles que têm ideias e valores parecidos com os seus ou daqueles que trazem segurança ao seu coração. O Sol, em quadratura com Urano, recomenda prudência com os gastos. Amigos podem pedir uma grana emprestada: pense bem, pois pode não receber de volta. No campo sentimental, Sol e Lua aumentam o seu desejo de viver uma relação verdadeira e estável, sinal de que não vai se interessar por aventuras e lances superficiais. Já a união recebe ótimos estímulos e fica mais forte. Desejos à flor da pele e esquentando! Credo, que delícia!





Leão - 22/07 a 22/08





Quer saber como você vai estar hoje, Leão? Vai tá de parabéns, meus consagrados! Você vai começar o dia com boa disposição para fazer as tarefas de rotina, especialmente aquelas que não consegue fazer na correria do dia a dia. Só tenha cuidado para não assumir responsabilidades demais, afinal, domingo é dia de descanso e seu corpo precisa de uma pausa para repor as energias. Sol em conflito com Urano sugere que terá que rever alguns planos: não resista às mudanças. A Lua na sua Casa da Saúde favorece os cuidados com a alimentação e o corpo. Procure ficar longe de coisas que causam dependência, ainda mais se estiver emocionalmente abalada. Desabafar com alguém de confiança pode lhe fazer bem. Na paquera, vários astros indicam a aproximação de um colega ou pessoa conhecida. Pode iniciar um romance promissor ou fortalecer a união e a sintonia com seu amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, habemus um dia perfeito sem defeitos, meu cristalzinho! Prazer e diversão serão as palavras de ordem para você hoje. Vários astros estão dando um rolê pelo seu paraíso astral, o que garante sorte, alegria e muitas conquistas. Acorde cedo para aproveitar o melhor que o dia tem a oferecer hoje. Sol em quadratura com Urano sinalizam contratempos, mas aceite que dói menos e receba de braços abertos as surpresas do destino e não vai se arrepender. Nas paqueras, você vai esbanjar charme e simpatia e deve fazer o maior sucesso. Se o namoro é recente, Netuno retrógrado alerta que é melhor não criar muitas expectativas: só o tempo dirá se o lance veio mesmo para ficar, então, curta o momento. Para quem já achou seu par, os astros sugerem uma fase romântica, carinhosa e envolvente. Compartilhe seus sonhos e apoie os planos do par.





Libra - 23/09 a 22/10





O céu sugere que você vai querer aproveitar a primeira parte do domingo em casa e ao lado da família. Errado não tá, né? Pra ajudar, a fada sensata Lua fecha na parceria com Netuno e favorece as arrumações em casa. Talvez queira mexer em seus guardados, rever fotos e curtir algumas recordações - mas que sejam de bons momentos, ok? Mais tarde, Lua começa um rolê em seu paraíso astral e, com o Sol na sua Casa das Amizades, podem pintar convites bem empolgantes da turma. Só atenta com os cuidados de prevenção, senão o Coronga pode pegar você! Uma ótima pedida, especialmente para quem está livre e a fim de romance. Aproveite as chances de se enturmar com gente nova - mesmo que pelas redes sociais - e use seu charme para atrair admiradores. Urano está todo pimpão na Casa da Sensualidade e anuncia uma atração arrebatadora: não se surpreenda se for por alguém do seu círculo de amizades. A dois, a união ganhará ainda mais carinho e sintonia, é só aproveitar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os astros vão deixar você mais extrovertida e comunicativa, a fim de interagir mais com as pessoas à sua volta. Bom momento para estreitar a relação com amigos, vizinhos e familiares, então, faça contato - mesmo que de maneira virtual, para evitar aglomerações - e coloque o papo em dia. Vale até programar uma chamada de vídeo com alguém de outra cidade que você não fala há bastante tempo. Mercúrio está todo pimpão na sua Casa 9 e indica que você deve se dedicar ao autoconhecimento, sugerindo que você inicie uma viagem interior. Para isso, o mais indicado fazer seu mapa astral. Nos assuntos do coração, Sol em quadratura com Urano alertam que você e seu bem podem enfrentar algumas divergências no início do dia. Aposte no diálogo, no bom senso e na ponderação para conciliar os interesses e vencer as diferenças. Se a treta apertar, o melhor é fingir demência, inspirar, respirar e não pirar. Nas paqueras, você vai encantar quem quiser com simpatia e boa lábia. Mas pode se decepcionar com alguém do trabalho ou de autoridade. Ótima sintonia com a família no fim do dia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cuidar do que mais valoriza será prioridade para você hoje. Errado não tá, né? A Lua dá um rolê na sua Casa das Finanças e pede mais atenção para os assuntos relacionados à grana. Se você está preocupada com as dívidas ou quer engordar a poupança, pode aproveitar o domingo para fazer algo lucrativo em casa ou em parceria com a família. Se decidir não fazer nada, pelo menos colabore e não gaste, minha consagrada! No amor, vários astros vão aumentar o seu desejo de ter segurança na vida afetiva, por isso, quem está livre deve buscar um crush para chamar de seu e dificilmente vai se interessar por aventuras. E quem já em seu par deve demonstrar o quanto valoriza a estabilidade da relação. Mas cuidado para não sufocar o mozão com cobranças e ciúme, ok? Aguarde boas conversas no fim do dia.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Eita! Seu dia pode começar agitado com uma notícia ou conversa com alguém querido. Mercúrio em Câncer sugere que a conversa fará muito bem ao seu coração. O Sol segue o baile na Casa do Desapego e aconselha você a doar ou descartar tudo que não tem mais serventia na sua vida. Fácil não vai ser, mas o céu alerta que uma boa limpeza material e espiritual pode mudar a sua sorte. Com Lua e Júpiter em Capricórnio, você verá a vida com mais fé e otimismo, o que deve contagiar as pessoas à sua volta. É pra glorificar de pé, hein! Nas paqueras, aja naturalmente, pois só assim você pode atrair alguém que realmente combine com seu jeito de ser. Além disso, o Sol acentua seu lado sensuellen e será bem fácil envolver o crush ou seduzir a pessoa amada. Quem já tem um mozão para chamar de seu, a melhor estratégia é investir na criatividade e no seu charme. Crises de ciúme? Sem tempo, irmão!





Aquário - 21/01 a 19/02





Acoooorda, menina! Ei, Aquário, se você ouvir o bordão da Ana Maria Braga logo cedo, certamente vai fingir demência. Isso porque, se depender dos astros, seu dia pode começar um tanto preguiçoso. Talvez você queira dormir até mais tarde ou vai passar um bom tempo jogada no sofá, na cama ou na rede, sem querer nenhum tipo de compromisso. Errado não tá, né? Mas atenta: alguns astros vão infernizar o seu astral e outros indicam atritos em família ou no romance. Então, respeite o desejo de ficar mais quietinha no seu canto e aproveite o domingo para repor as energias longe de qualquer tumulto. No campo sentimental, pode estar de coração partido ou se envolver numa relação secreta e proibida: avalie os riscos. Para quem vive um romance estável, bom momento para reforçar a confiança, compartilhar sonhos e desejos com seu bem. Não deixe a família ou os problemas domésticos interferirem demais na união. Mais tarde, a Lua entra em Aquário, deixando seu astral mais leve e descontraído.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ei, peixinhos, o Sol brilha todo pimpão na Casa da saúde e renova a sua vitalidade e disposição. Nunca critiquei, hein! Bom dia para dar uma geral nas suas coisas, arrumar seu cantinho e organizar melhor o espaço à sua volta. Sinal verde também para investir numa dieta equilibrada e em hábitos que garantam mais qualidade de vida para o seu dia a dia. E ó, eu sei que desanima comer grelhado, beber água e não perder míseros 5 quilos em um dia, mas mantenha o foco e tenha força, guerreira! Além disso, os astros avisam que você pode se aborrecer com uma notícia ou conversa desagradável de manhã. Fora isso, a Lua tá toda rolezeira na sua Casa das Amizades e sugere um domingo especial para se divertir com a turma ou para conhecer gente nova e aumentar seu círculo social - mesmo que de maneira virtual por conta da pandemia. Numa dessas, quem está livre pode se entusiasmar com novas paqueras e até iniciar um romance. Mercúrio na Casa do Namoro promete boas novidades para o seu coração. Na vida a dois, não faltarão companheirismo e cumplicidade. Estimule o diálogo e troque confidências com seu bem.





Por João Bidu