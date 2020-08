Domingo será de céu claro, com poucas nuvens e sem chuva em MS

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá varia entre 20% e 65% ao longo do dia





O domingo em Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura agradável com máxima de 29ºC, no decorrer do dia. A previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo claro com poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva em MS.





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 20% e 65% ao longo do dia. Há possibilidade de vento fraco a moderado em todas as regiões. A temperatura máxima no Estado será de 34ºC.





Em Sete Quedas e Ivinhema, as máximas serão de 27ºC, em Bataguassu e Dourados 29ºC, em Três Lagoas, Paranaíba e Chapadão do Sul 30ºC, em Água Clara 32ºC, em Sonora, Miranda e Porto Murtinho 33ºC, em Aquidauana e Coxim 34ºC.





Por Viviane Oliveira