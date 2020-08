Homem marca encontro com mulher que conheceu pela internet e tem carro roubado

Roubo ocorreu na noite de ontem (1°); vítima foi agredida pelos bandidos

Vítima registrou a ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol ©Henrique Kawaminami

Homem, de 39 anos, teve o carro roubado na noite de sábado (1°) durante encontro com mulher que conheceu pela internet. O caso ocorreu em Campo Grande.





À polícia, a vítima contou que conheceu a mulher pela internet e marcou de encontrá-la na esquina de um hipermercado na Avenida Duque de Caxias, às 21h, para irem a uma festa.





No local, a mulher e dois homens entraram no carro da vítima, um Renault Sandero. Eles foram até uma farmácia na Avenida Afonso Pena e depois seguiram pela BR-060, no sentido Sidrolândia, onde estaria acontecendo a festa na casa de amigos da mulher.





Próximo ao curtume, a mulher mandou o motorista entrar em uma estrada vicinal. Os dois homens anunciaram o assalto e, enquanto um empurrava a vítima para fora do veículo, o outro agredia com golpes de chave de rodas.





O trio fugiu com o veículo no sentido a Sidrolândia. Um caminhoneiro que passava pelo local socorreu a vítima e acionou a Polícia Militar.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo