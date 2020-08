Pistoleiros invadem residência e executam um homem enquanto dormia

Crime aconteceu em Rio Brilhante no início da madrugada deste domingo

Agentes da polícia estiveram no local do crime ©Olimar Gamarra Valdir Dantas da Rocha, 37, foi executado com 9 disparos de arma calibre 9mm. O crime aconteceu por volta de 00h30 da madrugada deste domingo (2), depois que dois homens invadiram uma residência localizada na rua Eduardo Martins Vidotti, bairro Vale do Sol em Rio Brilhante. Ele dormia em um colchão na sala.





De acordo com a esposa de Valdir, ela estava no quarto da casa com as duas filhas, uma de 3 anos, filha de Valdir e outra de 10 e o marido dormia em um colchão na sala, quando os suspeitos bateram na porta da cozinha, porém antes que ela abrisse eles arrombaram e foram em um primeiro momento no quarto e apontado a arma para cabeça da criança de 3 anos perguntaram “cade ele, cade ele”.





Na sequencia, segundo a mulher, um dos suspeitos percebeu que a vítima estava no colchão na sala e avisou o suspeito armado. O atirador então passou a efetuar os tiros contra Valdir. Ele foi atingido com pelo menos 9 tiros nas costas, pé direto, penas, braço, nádegas pescoço e tórax.





Após o crime, segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado. A suspeita é que um carro de cor preta dava cobertura aos assassinos para a chegada e a fuga com um terceiro indivíduo.





Vítima ainda foi socorrida por uma ambulância, mas já chegou morta ao hospital de Rio Brilhante. Polícia Militar e Civil foram acionadas. Levantamentos na casa apontaram 9 cápsulas de calibre 9mm que ficaram espalhadas no imóvel.





Uma informação que está sendo apurada pela Polícia é que o crime pode ter relação com uma desavença entre vítima e o ex-marido de sua esposa ocorrida neste sábado. Tal situação teria ocorrido momentos antes do crime por meio de uma ligação telefônica entre Valdir e a irmã do ex de sua esposa.





Caso foi registrado como homicídio e será investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da delegacia de Rio Brilhante.





Informações da polícia revelam que Valdir tinha sido vítima de tentativa de homicídio em 2012 no assentamento São Judas Tadeu (tabuinha). quando foi ferido a golpes de facão. Ele tem registro na Polícia pelo crime de ameaça e violência doméstica.





Fonte: Midiamax Por: Marcos Morandi