Homem é executado com tiros na cabeça em calçada na fronteira, 2º na semana

Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira no Jardim Marambaia, em Ponta Porã

Homem foi morto na calçada de lava rápido

Homem até agora identificado apenas como “Chuchu” foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (14) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai.





Ele foi morto na calçada de um lava rápido na Rua Zeferino D’Ávila Monteiro, no Jardim Marambaia. De acordo com as primeiras informações reveladas por testemunhas, dois homens chegaram de moto e um deles matou "Chuchu" com tiros na cabeça.





Durante a fuga, um dos pistoleiros derrubou o capacete na rua. Investigadores da 2ª Delegacia de Polícia Civil e policiais militares estão no local, mas ainda não há pista dos matadores.





É o segundo crime de pistolagem em Ponta Porã em menos de uma semana. Na noite de sábado (8), ex-lutador de MMA Wagner Carvalho Franco, 34 anos, conhecido como “Hematoma” foi assassinado a tiros.





Ele estava coma esposa em frente de uma confraternização, na Avenida Brasil, esquina com Rua Epitácio Pessoa. A mulher foi ferida na perna. Os tiros foram disparados por pistoleiro usando capacete.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados