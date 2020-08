Chuva ameniza clima quente e seco em algumas regiões do Estado neste sábado (15)

Mesmo assim, o dia será quente no Estado com máxima de 37ºC, de acordo com o Cemtec

As áreas de instabilidades ganham força trazendo chuva para diversas regiões de Mato Grosso do Sul e aliviando o clima seco e quente.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) neste sábado (15) o céu fica nublado a parcialmente nublado em todas as áreas e há possibilidade para pancadas de chuva nos setores sul e sudoeste.





A umidade relativa do ar melhora, especialmente nas áreas sudoeste e sul. Nas demais regiões o tempo continua seco com a umidade do ar podendo chegar aos 25% considerado estado de atenção à saúde.





Vento fraco a moderado em todas as regiões. Neste dia as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 18°C a 37°C e na capital a variação está estimada em 25°C a 36°C.









Tempo a médio prazo





O Cemtec estima que até o dia 22 de agosto será um período chuvoso em Mato Grosso do Sul. A partir de sábado (15) às áreas de instabilidades ganham força e as condições de chuva devem se manter no Estado até o próximo sábado (22). O acumulado de chuva esperado varia entre 5 a 100 milímetros. Os maiores volumes devem se concentrar nos municípios da região sul e sudoeste.





Do dia 23 até o final do mês a chuva diminui no Estado, e os acumulados estimados são baixos. O modelo de previsão numérica de tempo GFS/NOAA indica possibilidade de chuva em até 30 milímetros para as regiões sudoeste, sul, leste e bolsão entre os dias 24 a 25. As temperaturas terão ligeira queda no próximo final de semana (20 a 23) com a mínima estimada em 5°C e a máxima de 25°C para o Estado.













Por: Mireli Obando, Subcom (Com informações do Cemtec)