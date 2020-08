PROCURA-SE| Moto-entregador que matou colega com tiro na cabeça em Campo Grande

Todo o crime foi registrado por câmeras de segurança. É possível ver Bruno se aproxima já com a arma na mão e disparar 3 vezes

Bruno é procurado pelo Polícia Civil desde ontem

A Polícia Civil segue es buscas por Bruno César de Carvalho, de 24 anos, apontado como autor dos disparos que matou o moto-entregador Emerson Salles Silva, de 33 anos, na noite desta quinta-feira (14) em frente a lanchonete em que os dois trabalhavam, na Avenida Mato Grosso, no Centro de Campo Grande. Todo o crime foi registrado por câmeras de segurança.





O motivo do crime ainda não foi revelado, mas minutos antes dos disparos os dois se desentenderam e trocaram socos. A briga foi separada pelos funcionários da lanchonete. Ao invés de ir embora, o autor foi até a mochila, pegou a arma e voltou para onde os colegas estavam.





Nas imagens é possível ver Bruno se aproxima de Emerson já com a arma na mão. Ele atira duas vezes contra o colega, que, ferido, se agarra a um poste. O último disparo é feito quando a vítima já está no chão.





Em seguida, Bruno guarda o revólver na cintura, pega uma moto CG Titan azul e foge no local. Dois dos tiros acertaram a cabeça de Emerson e o terceiro a coxa do moto-entregador. Ele cegou a ser socorrido até a Santa Casa de Campo Grande, ficou entubado, mas morreu pouco depois. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e conta com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Logo após o crime, Bruno fugiu em uma Honda CG Titan azul ©Reprodução Vídeo









