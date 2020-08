EMPREGOS| Confira os concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas em MS

Os salários oferecidos variam de R$ 1.065 mil a R$ 6,2 mil, dependendo do cargo escolhido

Concursos públicos e processos seletivos estão com centenas de vagas abertas em Mato Grosso do Sul. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos chegam a R$ 6,2 mil, dependendo do cargo escolhido. As oportunidades são para o Instituto Federal, Prefeituras e Conselho Regional de Psicologia.





IFMS





O IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para 16 vagas de professores substitutos, por tempo determinado. As ofertas são para os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A carga horária a ser cumprida é de 20 e 40 horas semanais e o salário base ofertado varia de R$ 2.236,32 a R$ 6.289,21, de acordo com a jornada de trabalho e titulação. Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino superior nas áreas exigidas e pós-graduação lato sensu. As inscrições serão realizadas até o dia 16 de agosto, exclusivamente via internet, no site do Instituto. O valor da taxa a ser paga é de R$ 50. Veja o Edital





Bandeirantes





As inscrições de concurso público da Prefeitura Municipal de Bandeirantes se encerram no dia 20 de setembro. Os salários variam de R$ 1.065,75 a R$ 4.032,00 com a carga horária de 20 a 40 horas semanais. No total, são oferecidas 126 vagas. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fapec. As taxas variam de R$ 80 a R$ 200. Veja o edital .





CRP





Termina às 23h59 (horário de Brasília) desta segunda-feira (10) as inscrição de concurso público do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região do Estado de Mato Grosso do Sul para preencher uma vaga imediata. Também há formação de cadastro reserva para os cargos de auxiliar administrativo de secretaria; assessor técnico a comissão de ética; assessoria técnica e agente de orientação e fiscalização com carga horária de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.737,19 a R$ 3.152,90 ao mês, além de outros benefícios. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições no site do Instituto Quadrix. A taxa varia de R$ 50 a R$ 55, dependendo do cargo desejado. Veja o edital .





São Gabriel do Oeste





A Prefeitura de São Gabriel do Oeste, distante 140 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratação temporária de profissional de nível superior completo. A seleção também busca formar cadastro reserva ao cargo de técnico de serviços públicos na função de pedagogo escolar, o qual deverá desempenhar atividades em carga horária diária de quatro ou oito horas, com remuneração que varia de R$ 2.718,44 e R$ 5.437,13 ao mês.





Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até amanhã (dia 11), na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Pernambuco, nº 1.008, no Bairro Centro, no Polo Administrativo da Prefeitura, das 7h às 13h. Veja o edital .





Por Viviane Oliveira