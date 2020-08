Mãe e filha ficam feridas após carro bater em duas vacas na MS-040

Animais morreram no local e parte dianteira do automóvel ficou destruída

Automóvel Fiat Ideal ficou destruído após colisão com animais ©DIVULGAÇÃO

Mulher de 38 anos e a filha, de 16, ficaram feridas após o veículo em que estavam bater em duas vacas que atravessavam a pista da MS-040, em Santa Rita do Pardo, na noite deste domingo (9). Com o impacto da batida, os dois animais morreram.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pai, mãe e filha seguiam em um Fiat Idea quando, por volta das 23 horas, colidiram nas vacas que estavam na pista, próximo a área onde fica um córrego. Com o impacto da batida, a parte dianteira do automóvel ficou destruída.





O Motorista do carro não teve ferimentos e recusou atendimento, já as duas mulheres, ficaram em estado grave e foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande em viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Em imagens feitas no local é possível ver parte da pista interditada e destroços do automóvel e as vacas espalhados na pista.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Clayton Neves