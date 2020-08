Sanesul marca leilão para o mês de Setembro

Sanesul promove leilão Eletrônico de alienação de Imóveis de sua propriedade em 18 localidades de MS

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul- Sanesul vai promover leilão Eletrônico de alienação de Imóveis de sua propriedade nos Municípios de: Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Corumbá, Coxim, Dourados, Inocência, Ladário, Maracaju, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e no Distrito de Nova América – MS.









O leilão está marcado para setembro de 2020, confira os lotes neste endereço eletrônico





Os interessados poderão obter informações e o edital completo junto a equipe do Leiloeiro Oficial Pierre Adri, na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.149, Centro – Campo Grande/MS – Telefone: (67) 3044-2750 / 0800 605 2750 – e-mail: contato@canaldeleiloes.com e no endereço eletrônico acima.





Ou ainda, na SANESUL, localizada Rua Dr. Zerbini, nº 421, Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS, ou pelo telefone 3318-7822 / Marta Rocha / e ou 3318-7816 João Paulo - em dias úteis no horário de 7h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min.





No site www.canaldeleiloes.com poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro e habitação para o leilão conforme instruções no site.









ACOM/SANESUL