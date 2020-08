HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (15)

Áries - 21/03 a 20/04





Lua e Vênus fecham na parceria na sua Casa 4 e indicam um ótimo dia para estar com a família. Você terá enorme prazer em reunir os parentes e arrumar a sua casa para recebê-los - mas atenta: o corona não tá de brincadeira e se juntar muita gente pode dar ruim! Como Vênus é o planeta da beleza, tudo que fizer para deixar seu lar mais bonito e aconchegante fará bem ao seu astral. No trabalho, sua experiência fará toda a diferença. Se está de folga, você também pode aproveitar o tempo livre para ganhar uma grana extra com algo feito em casa. No amor, pode sentir saudade de alguém que foi marcante no passado ou pode sentir seu coração acelerar ao reencontrar um ex. Talvez valha a pena dar uma nova chance ao romance, mas avalie: se o crush for embuste e te fez sofrer, mete o pé! Na vida a dois, o clima é perfeito para um programa romântico e tranquilo em casa.





Touro - 21/04 a 20/05





Você vai sentir uma vontade irresistível de interagir e conversar com as pessoas hoje. Lua e Vênus em conjunção na sua Casa 3 incentivarão você a fazer contato com quem estima. O ideal seria reunir todo mundo num grande almoço ou encontro, mas por conta da pandemia essa atitude é considerada arriscada. Então, lance mão das ferramentas que você possui para cercar-se de pessoas queridas e colocar o papo em dia - vale chat amizade, mensagem no WhatsApp, chamada de vídeos com os amigos e até o bom e velho telefonema. Só de ouvir a voz e ter notícias de quem estima você já vai se sentir bem. Além disso, neste sabadão, os astros vão dar aquele up no seu lado extrovertido e falante, o que também deve facilitar bastante as paqueras. Você vai se sentir mais à vontade para se aproximar, puxar conversa e, se tiver uma boa oportunidade, pode até se declarar para alguém. Na vida a dois, ótima sintonia. Aproveite para trocar ideias, fazer planos e juras de amor com seu bem.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O céu anuncia um sábado bem produtivo para você. Se a grana anda curta e você busca novos meios de ganhar dinheiro, pode arregaçar as mangas e você que lute, pois Lua e Vênus na Casa das Finanças darão um grande empurrão para melhorar seus ganhos. Mas nada vai cair do céu, por isso, fique de olho nas oportunidades para poder aproveitá-las. Os astros também ajudarão você a identificar o que realmente tem valor para a sua vida. Cuide do que conquistou e, principalmente, do que faz você feliz. No campo sentimental, você vai querer a segurança de uma relação séria e tranquila. Dificilmente vai se interessar por aventuras ou casos passageiros. Vai querer alguém para chamar de seu. Se já encontrou a sua alma gêmea, saiba valorizar isso e cuide bem de quem ama. Mas sem sufocar com ciúme ou cobranças, ok?





Câncer - 21/06 a 21/07





Lua e Vênus fecham na parceria em Câncer realçam todos os pontos fortes do seu signo. É pra glorificar de pé sim ou com certeza? Os astros acentuam seu lado protetor e você vai querer todos que ama bem debaixo das suas “asas”, especialmente a família. No trabalho, saberá o exato valor das coisas e cumprirá direitinho as suas tarefas, mas vai querer a sua recompensa. Errado não tá, né? Agora, esta influência também deixa você ainda mais sensível e emotivo do que já é e você pode se magoar com muita facilidade. Evite levar tudo para o lado pessoal e, em vez de esconder suas decepções, converse para esclarecer as coisas. Isso vale, sobretudo, na vida a dois: não espere o par adivinhar o que você sente porque ele não tem bola de cristal, minha filha. Se algo incomoda, abra o seu coração e mande o papo reto. Na paquera, vai encantar quem quiser com seu jeito carinhoso e delicado. Pode se surpreender com alguém da turma: dê uma chance.

Leão - 22/07 a 22/08





Eita, Leão, o cansaço da semana deve pesar mais sobre você hoje e você terá que vencer o desânimo se tiver muitas tarefas para cumprir. Vai preferir trabalhar a sós, se possível num canto bem tranquilo. Lua e Vênus estão mancomunados na sua Casa 12 e acentuam o lado mais generoso e caridoso do seu coração. Pode se sentir bem em ações solidárias ou atividades que levem algum conforto ou alegria a quem precisa. Respeite os limites do seu corpo e reserve mais tempo para descansar e repor as energias. Pense na sua saúde e no seu bem-estar. Na paquera, pode se interessar por uma pessoa misteriosa ou que guarda algum segredo. Pode ser alguém que já tem compromisso e que precise manter o romance às escondidas. Avalie bem a situação para não precisar buscar sua dignidade no lixo depois. Na união, terá prazer em compartilhar seus sonhos, trocar confidências e planejar o futuro com seu amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Amigos e colegas mais chegados poderão contribuir muio com a sua carreira ou com seus projetos. Não fazem mais do que a obrigação, né? Lua e Vênus se unem na sua Casa das Associações e avisam que pode fazer parcerias muito vantajosas nesta fase. No trabalho, procure agir em equipe e conte com o apoio de quem confia para atingir as suas metas. Se você está de folga, é um ótimo dia para se divertir. Urano na Casa 9 estimula as viagens, mas eu devo te lembrar que que o corona tá solto por aí, por isso, melhor tomar seu paracetaloka direitinho e sossegar o facho. Em vez de saçaricar por aí, tente se divertir fazendo programas diferentes em casa mesmo. Já tentou fazer pão? hahaha. Os astros indicam ainda que quem está livre pode até conhecer uma pessoa especial e vai que se encaixar bem nos seus ideais de amor. O céu também favorece um romance com amigo(a). A dois, você será parceira para o que der e vier e isso deve fortalecer muito a união.





Libra - 23/09 a 22/10





Lua e Vênus em conjunção na sua Casa 10 aumentam o seu desejo de investir na carreira e conquistar o sucesso. Errado não tá, né? Suas metas serão ambiciosas e você usará todos os seus talentos para se destacar no que faz. Pode ter boas oportunidades de chamar a atenção dos chefes e até de conseguir uma boa promoção: use todo seu potencial e mostre do que é capaz. Os astros também acentuam a sua vaidade e aumentam o desejo de cuidar da sua aparência. Capriche no visual. Nas paqueras, você será exigente e vai escolher a dedo em quem investir. Pessoas influentes e bem-sucedidas vão chamar a sua atenção e você pode se surpreender com uma delas. Na vida a dois, você e seu bem podem conquistar algo muito desejado juntos. Explore toda sua sensualidade no sexo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O dia será perfeito sem defeitos para se aventurar em programas culturais totalmente diferentes do que você está acostumada a fazer. Como o corona está de rolê por aí, procurando novas vítimas, que tal aproveitar a tecnologia e visitar alguns museus virtualmente? Lua e Vênus na Casa 9 também estimulam os estudos, cursos e concursos. Você terá muita facilidade para aprender, então, faça a sua parte. No amor, as afinidades contarão mais pontos e você vai buscar alguém que se encaixe no seu jeito de pensar e viver. Se encontrar alguém assim, não pensará duas vezes para embarcar em um novo e promissor romance. Para quem já encontrou a sua alma gêmea, Urano pede paciência. Valorize os pontos em comum e respeite as diferenças sem rebeldia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Eita, Sagita, segura o forninho porque seu dia pode ser cheio de mudanças e imprevistos. Lua e Vênus se encontram na sua Casa das Transformações e garantem que nada ficará como era antes. No trabalho, pode repensar seu jeito de fazer as tarefas para deixar o serviço mais fácil ou pode arranjar um novo emprego. Também é um bom dia para dar uma geral em tudo que está guardado e separar o que não usa mais. Será mais fácil desapegar das coisas. Doar para quem precisa fará muito bem ao seu coração. Os astros também reforçam seu lado sensuellen e você vai atrair admiradores até sem querer. Na paquera, vai ser fácil envolver o crush e deixá-lo ba-ban-do. Além disso, pode sentir forte atração por colega ou alguém conhecido. Se já tem seu amor, as emoções serão ainda mais intensas nesta fase. Clima super romântico e sedutor na intimidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você hoje. Lua e Vênus na Casa 7 incentivam a busca a cooperação e somar forças com os colegas para vencer a concorrência e atingir os objetivos em comum. Se o dia, para você, é de folga, a ordem do céu é curtir a vida em boa companhia. Procure fazer contato com amigos e parentes e demonstre todo seu carinho e amor por quem estima. Vários astros enviam boas vibrações para a sua vida afetiva e, se depender do apoio do céu, você só ficará na pista se quiser. Urano anuncia boas surpresas na paquera e, em sextil com a Lua, um novo namoro tem tudo para virar compromisso. Na vida a dois, a fase é de muita união e forte companheirismo. A fada sensata Vênus garante doses extras de harmonia, romantismo e seducência, enquanto a Lua aproxima ainda mais os casais. Credo, que delícia! É só aproveitar!





Aquário - 21/01 a 19/02





Você vai acordar com muita disposição e energia para cumprir suas tarefas. Por isso, taca-le pau nesse carrinho, minha filha! No trabalho, vai querer deixar tudo em dia e ainda fará sobrar tempo para dar uma mãozinha aos colegas. Seu jeito prestativo vai ganhar a confiança e o respeito de todos ao seu redor. Lua e Vênus na Casa da Saúde também indicam um bom momento para cuidar melhor do seu corpo e bem-estar. Que tal investir numa dieta balanceada e natural? Tudo que fizer pela beleza vai beneficiar a saúde e vice-versa. À tarde, pode resolver algumas questões práticas de casa e surpreender a família. No amor, quem está livre deve prestar mais atenção nas pessoas que já conhece e que estão sempre por perto. Há boas chances de romance com alguém do trabalho. Na união, você dará apoio e mostrará que está ao lado do par para o que der e vier.





Peixes - 20/02 a 20/03





Quem tem que trabalhar vai encarar as tarefas com muito entusiasmo e bom humor. Seu alto-astral vai contagiar os colegas e deve deixar o clima bem mais leve e descontraído no emprego. Sua criatividade está acentuada e ajudará você a encontrar soluções rápidas e inteligentes para qualquer situação. Lua e Vênus no paraíso astral indicam sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha. Os astros também aumentam o seu charme e prometem uma fase deliciosa nas paqueras. Você vai atrair tantos admiradores que pode até ser difícil escolher. Mas se seu coração já aponta na direção de um crush é só se aproximar, pois um novo namoro tem tudo para evoluir. Para quem já encontrou seu par, o sábado será repleto de carinho, alegria e prazer. Aposte num programinha bem romântico e divirtam-se muito juntos.





Por João Bidu