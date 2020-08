Após temporal causar estragos, domingo deve ser de mais chuva em Campo Grande

Tempestade com ventos fortes derrubou árvores e placas de publicidade

©Henrique Arakaki

Após quase dois meses de estiagem, Campo Grande amanheceu com domingo (16) úmido e com temperatura amena. Antes da situação melhorar, contudo, temporal com ventos fortes registrado entre a na noite de ontem (15) e a madrugada deste domingo (17) causou estragos na Capital.





Em vários bairros, falta de luz foi registrada após problemas na rede elétrica, além de quedas de árvores e placas de publicidade.





Por volta das 22 horas de sábado, o temporal iniciou em vários bairros com ventos muito fortes, que passam dos 60 quilômetros por hora. Na região central, árvores caíram, interditando parte das vidas, e placas de publicidade também não aguentaram a força do vento e se partiram.





De acordo com a Defesa Civil, não houve chamados envolvendo alagamentos, apenas relacionados com queda de árvores pela cidade.

Previsão para o dia





De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de mais chuva para esse domingo para Campo Grande, no entanto, temporal com ventos fortes não é esperado.





A temperatura máxima na cidade deve chegar aos 28ºC e a umidade relativa do ar, que estava em índices desérticos nas últimas semanas, deve ficar próxima dos 90% durante todo o dia.





Fonte: Midiamax Por: Aliny Mary Dias