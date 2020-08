Motorista bate veículo em poste e diz que sofreu tentativa de assalto

Acidente ocorreu na Avenida Marques de Pombal, nesta manhã (16), no Bairro Tiradentes

Veículo bateu em poste na Avenida Marques de Pombal (Foto: Marcos Maluf)

O motorista de 21 anos bateu seu carro em um poste na Avenida Marques de Pombal, no Bairro Tiradentes, por volta das 6h da manhã. Ele alega que perdeu a direção do veículo, após sofrer uma tentativa de assalto. Apesar dos estragos, teve apenas ferimento no pulso e por isso não seguiu para unidade de saúde.





O rapaz contou às autoridades que estava na casa de um amigo, no Condomínio Damha, quando ao passar pela Avenida Marques de Pombal, uma moto com dois homens chegou perto do seu veículo, e um deles apontou uma arma em sua direção. Segundo ele, foi neste momento que perdeu o controle do seu veículo e bateu no poste de alta tensão.





Uma viatura do Corpo de Bombeiros e outra do Batalhão de Trânsito foram até o local averiguar a ocorrência. O rapaz identificado apenas por P.H.S.A não quis fazer o teste de bafômetro, por isso teve sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) apreendida, entretanto não foi levado à delegacia porque não apresentava sinais evidentes de embriaguez.





O veículo Mitsubishi Lancer ficou com a frente estragada. O acidente também não atrapalhou o trânsito na região. Já a denúncia de tentativa de assalto será investigada pelas autoridades.

Corpo de Bombeiros e Polícia de Trânsito foram até o local do acidente (Foto: Marcos Maluf)









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha e Bruna Marques