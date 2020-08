Chuva ameniza calor e previsão alerta para tempestade neste domingo

Umidade relativa do ar estimada para o dia é entre 60% e 100% acompanhado de temperaturas entre 18°C e 35°





Previsão de chuva continua para este domingo em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade perigosa para os municípios da regiões Sul e Oeste do Estado.





A instabilidade deve continuar com véu nublado e grande chance de chuva. Apenas as regiões norte e nordeste têm baixa chance de chuva neste dia, porém mantém as condições de céu nublado.





A chuva apareceu ontem, depois de mais de 30 dias de estiagem no Estado e quase 60 em Campo Grande.





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima), baseado em previsão do Inmet, a umidade do ar terá significativa melhora e a variação estimada para o dia é de 100% a 60%.





Como os volumes estimados de chuva estão altos é necessário se manter alerta para possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos que eventualmente podem ocorrer nos municípios.





As temperaturas estarão em ligeiro declínio e a variação está estimada em 18°C a 35°C para o Estado. Na Capital a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C.





Em Dourados, o clima fica ameno com temperaturas variando entre 19°C e 22°C. Em Corumbá, onde também há previsão de chuva, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 28°C.





Nos municípios da região norte, o calor permanece intenso. Em Coxim, a variação será entre 22°C e 35°C. Calor também na cidade de Três Lagoas, onde a mínima é de 22°C e a máxima de 30°C.





Alerta de tempestade está ativo para as seguintes cidades: Anastácio, Anaurilândia. Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina e Amambai.





Por Tainá Jara