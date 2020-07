TRÊS LAGOAS| Treino funcional online viraliza e vídeo aulas acontecerão todas as segundas pelas redes sociais da Prefeitura

Diante do sucesso da primeira vídeo aula de treino funcional da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), a Prefeitura de Três Lagoas vai transmitir as aulas online todas as segundas-feiras pelas suas redes sociais.





O Projeto “Treine em Casa” iniciou na manhã da última segunda-feira (13) pelas redes oficiais da Prefeitura e, em menos de 1 hora de publicação, o vídeo atingiu mais de 5 mil visualizações pelo Facebook.





As aulas são apresentadas pelos professores e especialistas em esporte e lazer da SEJUVEL, Denis Miranda e Fabiana Lima. O treino funcional online tem a duração de 10 a 15 minutos e o objetivo é reaproximar os alunos das turmas presenciais que estão sem estas atividades desde a paralisação por causa da pandemia do Coronavírus.





“Mesmo sem os treinos presenciais, ainda mantemos contato com os alunos e muitos sentem falta de exercícios físicos. Junto com o secretário de Esportes, Juscelino Carvalho, planejamos este projeto para reaproximar nossas turmas destas atividades e ampliar o público cuidando da saúde em casa”, explicou Denis.





“Estamos muito felizes com o resultado da primeira aula e surpresos com a quantidade de pessoas acompanhando de casa e se exercitando com a gente. Recebemos muitas mensagens e vídeos dos nossos alunos treinando e isto é motivador”, destacou a professora Fabiana.





Os professores reiteram que qualquer pessoa pode treinar, pois, são movimentos aeróbicos sem utilização de materiais específicos, para o internauta se familiarizar com o vídeo.









ASSECOM