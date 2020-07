Mulher domina três homens e se salva de tentativa de estupro em MS

Dois homens correram e um acabou segurado pela vítima até chegada da PM

Uma mulher de 25 anos dominou três homens e se salvou de uma tentativa de estupro na noite desta terça-feira (14), quando retornava para casa. Dois dos suspeitos correram, mas um acabou preso. O caso foi registrado na cidade de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com as informações da Polícia Militar, a mulher é segurança. Ela havia saído do trabalho e voltava caminhando pela rua Sidrolândia, quando foi cercada por três homens. Eles, conforme a vítima, passaram a dizer que ela estava sozinha e seria a hora de pegá-la.

Mulher usou bastão para se defender

A mulher conseguiu se desvencilhar e continuou seu trajeto. No entanto, duas quadras depois, foi abordada novamente pelos três homens. Ao perceber que poderia ser estuprada, ela sacou um bastão que utiliza por conta de sua profissão e para se defender, passou a desferir golpes contra os homens.





Na ação, dois deles saíram correndo, mas o terceiro foi dominado e contido por ela até a chegada dos policiais militares.





No local, a PM deu voz de prisão ao homem de 32 anos, que foi levado para a delegacia de Polícia Civil. A vítima relatou que já havia sido assediada por ele em outras ocasiões em que se encontrava sozinha.





Fonte: Midiamax

Por: Dayene Paz