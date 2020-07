Em reunião com o deputado Coronel David, secretário confirma nomeação de aprovados da Agepen

Os detalhes de quantos candidatos serão chamados e qual a data prevista para a nomeação ainda serão divulgados

Em reunião na tarde desta terça-feira (14) com o deputado estadual Coronel David (sem partido), o Secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel informou que o Governo do Estado irá nomear os aprovados em concurso da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Também estiveram presentes os representantes dos remanescentes, Everton de Abreu e Andre Yuri de Oliveira.





Os detalhes de quantos candidatos serão chamados e qual a data prevista para a nomeação ainda serão divulgados. “Nos próximos 15 dias iremos anunciar a decisão do governo, quantas pessoas, quando isso irá acontecer e definir esse calendário”, disse Riedel.





O secretário Riedel comunicou ao deputado Coronel David que já esteve reunido com o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, para analisar os estudos sobre as nomeações. “São uma série de parâmetros que são analisados pelo governo”, informou.





São 256 alunos já formados e preparados para entrar em atuação que aguardam a nomeação. Outros 412 aprovados no concurso público já passaram por todas as etapas e estão na lista de espera para ingressar no curso de formação.





Referência no apoio a candidatos de concurso, principalmente na área da segurança pública, o parlamentar luta pela causa dos remanescentes da Agepen desde 2016 e comemora a decisão do governo. “Com esse novo número serão quase 1200 novos homens e mulheres atuando como policiais penais nas unidades do Estado e isso só traz benefícios para a nossa população”, comemorou.





O parlamentar batalhou pela nomeação e posse dos 438 candidatos e conseguiu articular junto ao Governo do Estado a convocação de mais 500 candidatos remanescentes.





Mais conquistas





David é conhecido por atuar em defesa dos aprovados em concursos. Em março, por exemplo, o parlamentar articulou a ampliação do número de vagas do concurso para Polícia Militar e Corpo Bombeiros Militar, além da promessa de convocação desses aprovados para o 2º semestre.





Outra vitória conquistada após atuação do deputado foi a publicação do edital de convocação para início do curso de formação de investigadores e escrivães da Polícia Civil. O concurso foi realizado em 2017 e serão 260 novos policiais atuando em MS.





