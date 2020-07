TRAGÉDIA| Homem mata mulher, atira na cabeça dos filhos e se mata dentro de igreja

Ainda não se sabe as motivações do crime

Rosemiro Fernandes de Souza se matou no altar de um igreja, depois de matar a ex-mulher e balear outras 5 pessoas, entre elas duas crianças, na noite deste domingo (12) em Dourados, cidade a 233 quilômetros de Campo Grande.



De moto, Rosemiro chegou atirando em um grupo de pessoas que fumavam narguilé na frente da residência da sua ex-mulher, Lucineide Maria dos Santos Ortega, na Rua Rangel Torres no Bairro Santa Brígida.



Lucineide morreu na hora e outros dois homens baleados assim como duas crianças, de 3 e 10 anos. A mais nova está em estado grave. Os homens foram atingidos nas pernas e identificados como Johnny Santos Ortega e Jonathan Santos Ortega.



Do local Rosemiro foi até o Jardim Maringá e atirou na frente da residência de um advogado. Dois homens estavam no endereço e saíram ilesos ao se jogarem no chão.



Rosemiro ainda se deslocou até um endereço na Vila Cachoeirinha onde atirou nas costas de uma mulher. Ela foi encaminhada para o hospital.



Por fim, o atirador invadiu uma celebração na Igreja São Jose, se sentou no altar e atirou contra a própria cabeça. As policias civil e militar além da perícia ainda estão na igreja.



Noite violenta - Quase no mesmo horário dos atentados, dois homens também foram baleados durante uma briga no residencial Estrela Porã, região oeste da cidade. Um deles está em estado grave e o outro levou um tiro na perna. Ainda não há mais detalhes sobre esta ocorrência.

