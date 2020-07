Morre Roberto Wolf, ex-presidente do Operário

Dirigente comandou o clube no projeto que tentou transformá-lo em empresa

Roberto Wolf faleceu neste domingo

Faleceu neste domingo (12), em Campo Grande, o ex-presidente do Operário, Roberto Wolf. Ele estava internado há vários dias em um hospital da Capital com complicações na saúde, mas a causa da morte não foi divulgada. Wolf também atuou em diversas oportunidades em cargos de importância junto a presidência da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) e também no SESI em Campo Grande.





Na passagem pelo futebol, Wolf comandou o Operário no projeto que tentou fazer do clube uma empresa, com a criação do Operário S/A. Em 2006 fez parceria com o Correio do Estado, criando grande expectativa em relação aos resultados, mas esses não apareceram e o projeto foi esquecido.





Serviço





A família informa a todos que o velório será no Memorial Park nesta segunda-feira (13) das 7h30 as 9 h.





Por: Rogério Vidmantas