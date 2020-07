Semana terá calor e tempo seco, sem previsão de chuva

Umidade ficará muito baixa e Inmet alerta para riscos à saúde

Temperaturas estarão em elevação durante a semana ©Álvaro Rezende A semana será de muito calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com umidade relativa do ar em torno de 20%, índice que pode ser prejudicial à saúde.





De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), não há previsão de chuva para a semana e a estiagem pode favorecer ocorrência de incêndios florestais.





Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial devido a umidade baixa, que deve prevalecer ao longo da semana. Conforme o aviso, a umidade deve variar entre 20% e 30%, com baixo risco à saúde, podendo agravar problemas respiratórios devido ao ressecamento de mucosas.





Em Campo Grande, a semana começa com temperaturas amenas ao amanhecer, com mínima de 18°C nesta segunda-feira (13), com elevação ao longo do dia e máxima de 30°C. Durante a semana, termômetros podem registrar 34°C, com umidade de 30%.





Na região norte, Coxim deve registrar a maior temperatura prevista para o Estado, de 37°C. Dias serão de céu claro e sol entre poucas nuvens. A mínima prevista para o município é de 18°C.





Já em Dourados, termômetros oscilam entre 16°C e 34°C. As condições climáticas são as mesmas previstas para todas as regiões: predomínio de sol e tempo seco.





O índice de umidade considerado aceitável deve estar acima de 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde, sendo o ideal acima de 60%.





Devido ao tempo seco, orientação do Cemtec é é ingerir bastante líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, evitar desgaste físico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.





Uma nova frente fria, com queda de temperatura, está prevista apenas para a próxima semana, no dia 22 de julho.





Fonte: CE

Por: Glaucea Vaccari