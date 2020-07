TCE-MS participa com autoridades de live sobre “Transparência durante a pandemia”

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul participa nesta quinta-feira, 16 de julho de um amplo debate que vai reunir por meio virtual autoridades públicas do estado na live - “Transparência durante a pandemia”. A iniciativa do evento é da Comissão de Transparência e Probidade Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).





Por designação do presidente do TCE-MS, Conselheiro Iran Coelho das Neves, o Secretário de Controle Externo, Eduardo dos Santos Dionizio, vai debater na live sobre “Ações do TCE em tempo de pandemia”. De acordo com Dionizio, assim que foi decretada a situação de emergência no País e no Estado pela pandemia do Covid-19, o Tribunal de Contas adotou diversas medidas internas e externas, de proteção da saúde de seus servidores, mantendo um expediente de trabalho em sistema de home office.





“No debate mostraremos que o TCE-MS não parou e mantém seus serviços em pleno funcionamento de fiscalização, levando os processos ao julgamento dos conselheiros por meio das sessões virtuais toda semana. Falaremos dessas e outras medidas adotadas pelo presidente Iran Coelho das Neves para que o trabalho da Corte de Contas continue com total efetividade”, acrescentou Dionizio.





Além do Tribunal de Contas, foram convidados também para falar sobre o assunto, o Presidente da Comissão de Transparência e Probidade Pública Erikson Lagoin, que vai apresentar o tema “Transparência nas contratações emergenciais de saúde pública decorrente da Covid-19”; o Promotor de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público do MPMS Fernando Martins Zaupa, que fará uma abordagem sobre “Fiscalização das contas públicas em tempo de Covid-19” e o Auditor do TCU Tiago Modesto Carneiro Costa, que vai expor conteúdo relacionado a “Avaliação dos Portais da Transparência e Ações de Fiscalização”.





O evento contará ainda com a presença de outros convidados e membros da Comissão de Transparência e Probidade Pública, e tem o apoio da Escola Superior de Advocacia e Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS).





A live será às 18h30 pela plataforma Zoom e poderá ser acompanhada no YouTube por meio do canal da OAB/MS.





