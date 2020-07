Bolsonaro volta a testar positivo ao novo coronavírus

O presidente realizou um novo teste na terça-feira. ©DR Jair Bolsonaro voltou a testar positivo ao novo coronavírus, confirmou o próprio à CNN Brasil. O exame foi realizado na manhã de terça-feira, dia 14, e o resultado foi conhecido à noite.





Passaram oito dias desde que o presidente testou positivo para o novo coronavírus pela primeira vez.





Em declarações à CNN, Bolsonaro garantiu não ter febre desde o dia 6, nem falta de ar ou de paladar. Além do teste ao novo coronavírus, o presidente realizou também análises sanguíneas e um exame do coração que, de acordo com ele, apresentaram resultados normais.





Bolsonaro admitiu ainda que continua tomando hidroxicloroquina - um antiviral cuja eficácia contra o SARS-CoV-2 ainda não está comprovada.





Desde que testou positivo à Covid-19, no dia 7 de junho, Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial.





NAOM