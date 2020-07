PANDEMIA| Cidades do Pantanal de MS registram 4 novas mortes por covid-19

De acordo com os órgãos de saúde de Corumbá e Ladário, a última vítima é uma idosa de 81 anos que atestou para doença dois dias antes de morrer.

As secretárias de saúde das cidades de Corumbá e Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, registraram mais quatro mortes por covid-19. A última vítima, é uma boliviana que reside na cidade de Ladário e morreu no final da manhã desta quarta-feira (15), segundo o órgão de saúde do município.





De acordo com a secretaria, Berenice dos Reis, de 81 anos, deu entrada no hospital na última segunda-feira (13) apresentando febre e tosse e no dia seguinte, atestou para o novo coronavírus. Berenice morreu por volta das 11h45 desta quarta-feira.





As outras vítimas são duas mulheres e um homem, todos idosos. O primeiro registro de óbito foi de um homem de 73 anos. Aroldo Francisco de Paula morreu no dia 15 de julho. Ele tinha um enfisema pulmonar e ficou internado por 13 dias na UTI da Santa casa de Corumbá.





Ainda de acordo com secretaria de saúde de Corumbá, a segunda vítima foi uma morada da cidade de 89 anos. Blanca Irogoyen Prado atestou para a doença no dia 13 de julho e morreu dois dias depois. A terceira vítima trata-se de uma boliviana de 81 anos residente em Ladário, Elvira Aguiar Guaynica. Ela atestou para a doença no dia 26 de junho. Esta última, não há a data do registro da morte da idosa.





Por G1 MS/TV Morena